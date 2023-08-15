Georgia’daki davada büyük jüri Trump için toplandı

Atlanta kentine bağlı Fulton County’de savcılar, Donald Trump ve Trump’a yakın isimlerin 2020 seçimi sonuçlarına Georgia’da yasadışı şekilde müdahale edip etmediğini iki buçuk yıldır soruşturuyordu.









6 Ocak Kongre saldırısını soruşturan komisyonda yapılan oturumlarda kaydı dinletilen bu telefon görüşmesinde Trump, Georgia eyalet sekreterinden Trump’ın Biden’ı yenmesi için gereken 11,700 oyu bulmasını istiyordu.





Telefon görüşmesi kaydının ortaya çıkmasının ardından Demokrat Partili Fulton County savcısı Fina Willis soruşturma açmıştı.

Kimler ifadeye geldi?





Eski Demokrat Partili eyalet senatörü Jen Jordan büyük jüri önünde ifadeye çağrılmıştı. Jen Jordan mahkeme binasından ayrılırken gazetecilere yaptığı açıklamada 40 dakika sorgulandığını söyledi.





ABD basınında yer alan haberlerde, Georgia eyaleti meclisinden eski üye Bee Nguyen ve eyalet sekreterinin ofisinden üst düzey yetkili Gabriel Sterling’in gün içinde mahkeme binasına gelirken görüldüğü belirtildi.





Nguyen ve Jordan, Trump’ın avukatı Rudy Giuliani ve ona yakın diğer isimlerin Georgia’da seçimlerde usulsüzlük yapıldığına ilişkin asılsız iddiaları yaydığı Aralık 2020’deki oturumlara katılmıştı.





Her ikisi de Cumhuriyetçi olan Sterling ve Georgia eyalet sekreteri Raffensperger, eyalette seçimlerde yaygın usulsüzlük olduğuna ilişkin iddiaları güçlü bir şekilde yalanlamıştı.





Trump’tan tanıkla ilgili tartışmalı yorum





Donald Trump büyük jürinin toplanmasından önce kendi sosyal medya platformu Truth Social’dan paylaştığı mesajda, Georgia eyaletinin eski vali yardımcısı Jeff Duncan’ın Fulton County’de büyük jüri önünde ifade vermemesi gerektiğini yazdı.

Trump “Kendisini pek tanımam ama bu Cadı Avının en başından bu yana Georgia’da yaşanan Seçim Usulsüzlüğüne bakanlar için çirkin bir felaketti. Ne olduğunu öğrenmek amacıyla Özel Oturum yapmayı reddetti” ifadelerini kullandı.





Fulton County Bölge Savcısı Fani Willis’i geçen hafta Salı günü New Hampshire’da düzenlediği mitingde hedef alan Trump 52 yaşındaki Demokrat siyah savcı için “Atlanta’da genç bir kadın, genç bir ırkçı” ifadelerini kullanmıştı.





Federal yargıcı da hedef aldı





Donald Trump 2020 seçimi sonuçlarına müdahale iddiasıyla başkent Washington’da açılan davaya bakan federal yargıcı hedef almayı da sürdürüyor.





Cuma günü yapılan duruşmada davada delil ve tanıkların korunması amacıyla kısıtlı bir koruma emri kararı alan yargıç, Trump’ın avukatlarını ve Trump’ı davayla ilgili açıklamalar konusunda özen gösterme uyarısında bulunmuştu.





Federal yargıç Chutkan, savunmanın “internette değil mahkeme salonunda” yapılması gerektiğini söylemişti.





Reuters: “Suçlamaların sıralandığı belge mahkemenin internet sitesinden kaldırıldı”





Reuters haber ajansı, Georgia’daki mahkemenin internet sitesinde gün içinde Trump’a yönelik suçlamaların sıralandığı belgenin paylaşıldığını; ancak bu belgenin daha sonra herhangi bir açıklama yapılmadan kaldırıldığını bildirdi.





Habere göre iki sayfadan oluşan belge 14 Ağustos tarihliydi. Reuters belgenin neden sisteme konulduğunu ve sonra neden kaldırıldığını doğrulayamadı.





Fulton County Bölge Savcılığı ise Reuters’ın suçlamaların getirildiğine ilişkin haberinin doğru olmadığını söyledi ve bunun ötesinde bir yorum yapmayacaklarını belirtti.





Georgia'daki mahkemeden bir yetkili de internette sahte bir belgenin dolaşıma girdiğini söyledi.





20 kişiye suçlama getirilebilir





Atlanta’ya bağlı Fulton County Bölge Savcısı tarafından açıklanması beklenen iddianame, eski ABD Başkanı Donald Trump hakkındaki dördüncü iddianame olacak.





Soruşturmada yaklaşık 20 kişinin suçlamaların hedefi olabilecekleri konusunda bilgilendirildiği belirtiliyor.





Georgia soruşturması yalnızca Trump’ı değil aynı zamanda 2020 seçimi sürecinde kendisine danışmanlık yapmış olan avukatı Rudy Giuliani gibi isimleri de kapsıyor.

Soruşturma, Donald Trump’ın 2 Ocak 2021’de yani Joe Biden’ın kazandığı 2020’deki başkanlık seçimlerinden sonra Georgia eyaleti sekreteri Brad Raffensperger’le yaptığı telefon görüşmesine dayanıyor.Eski ABD Başkanı Donald TrumpEski ABD Başkanı bugünkü paylaşımında federal yargıç Tanya Chutkan için 6 Ocak Kongre saldırısında bir sanığa ceza verdiği başka bir davadaki yorumlarından dolayı, “son derece partizan, önyargılı ve adil değil” ifadelerini kullandı.