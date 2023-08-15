Romanya'da mayın alarmı

Rusya’nın Ukrayna’yı geçen yıl Şubat ayında işgale başlamasından bu yana Karadeniz'e mayın döşendiği biliniyor. Romanya, Bulgaristan ve Türkiye’nin askeri dalgıç ekipleri kendi sularına sürüklenen mayınları etkisiz hale getirme çalışmalarını sürdürdü.









İskelede meydana gelen patlamada ölen ya da yaralanan olmadı. Romanya donanması, dalgıçlarının, patlamanın bir mayından kaynaklanıp kaynaklanmadığını araştırdıklarını açıkladı.





Mankalya limanı yakınlarında ayrı bir mayının sürüklendiği yönündeki haberlerin ise asılsız olduğu belirtildi.





Hem Avrupa Birliği hem de NATO üyesi olan Romanya, Ukrayna ile 650 kilometrelik bir sınırı paylaşıyor. ABD balistik füze savunma sistemine evsahipliği yapan Romanya geçen yıl itibariyle topraklarında daimi bir NATO muharebe gücü konuşlandırıldı.





Rusya ve Ukrayna, Karadeniz’e döşenen mayınlar konusunda birbirini suçluyor.





İstanbul'un Şile ilçesindeki Sofular Plajı'nda bir vatandaşın ihbarı üzerine ortaya çıkarılan 30'a yakın top mermisi imha edildi.

Rusya Savunma Bakanlığı geçen ay Karadeniz'de, İstanbul Boğazı'nın 180 kilometre kuzeydoğusunda Ukrayna'ya ait mayının imha edildiğini açıklamıştı.

Bulgaristan, Romanya, Gürcistan ve Türkiye'nin yanısıra Ukrayna ve Rusya da tahıl, petrol ve petrol ürünleri sevkiyatı için hayati öneme sahip olan Karadeniz’e kıyıdaş.