Gerçek işsiz sayısı 7.7 milyon!

CHP Meclis Grubu’nun hazırladığı ekonomi raporunda, resmi rakamlara göre 4 milyon 243 bin olarak açıklanan işsiz sayısının, geniş ölçekte 7 milyon 724 bin kişiye ulaştığı belirtildi. Raporda “Son bir yılda tek bir vatandaşa bile yeni istihdam yaratılamazken, 802 bin kişi de işini kaybetti” denildi.





Sözcü’den Başak Kaya’nın haberine göre, ekonomik göstergelerin değerlendirildiği raporda işsizliğin artmaya devam edeceği vurgulanarak, “Ekonomideki durgunluğun aşılamaması işsizlik sorununun giderek ağırlaşmasına yol açıyor” görüşü de savunularak, şu bilgilere yer verildi:







İŞSİZLİK SAYISI SON BİR YILDA 938 BİN ARTTI





“Son bir yılda işsiz sayısı 938 bin kişi artarak 4 milyon 243 bine kadar yükseldi. İşsizlikte yaşanan bu artış, istihdama yeni katılanlardan çok geçen yıl aynı dönemde çalışan 802 bin kişinin işini kaybetmiş olmasından kaynaklandı.





GERÇEK İŞSİZ SAYISI 6 MİLYON 724 BİN





Son bir yılda Türkiye ekonomisi tek bir vatandaşına yeni istihdam oluşturulamadı. İş bulma umudu olmadığı için iş aramayan, bu nedenle de işsiz sayılmayanlar da dahil edildiğinde Türkiye’deki gerçek işsiz sayısı 6 milyon 665 bine (yüzde 19’a) yükseliyor.





GENİŞ İŞSİZLİK 7 MİLYON 724 BİN





Bir işte çalışmakla birlikte asıl mesleğine yönelik olarak iş aramaya devam edenlerle, kısa süreli çalışan ancak daha uzun süre çalışabilecek durumda olanlar da (eksik istihdamdakiler) dahil edildiğinde ise geniş anlamda işsiz sayısı 7 milyon 724 bine, bunun oranı ise yüzde 22’ye yükseliyor.”