Samanyolu Haber /Gündem / 'Gerçekten üzgünsen' çağrısı gerdi /07 Temmuz 2022 16:37

'Gerçekten üzgünsen' çağrısı gerdi

CHP lideri Kılıçdaroğlu Konya'da öldürülen hekim için yaptığı paylaşım nedeniyle kendisini eleştiren Fahrettin Koca'ya yanıt verdi. Meclisi olağanüstü toplantıya çağıran Kılıçdaroğlu "'Üzgün görünmek' yerine, eğer gerçekten üzgünseniz, gelin bu meseleyi derhal halledelim" dedi.

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Konya Şehir Hastanesi’nde kardiyoloji uzmanı olarak görev yapan doktor Ekrem Karakaya, uğradığı silahlı saldırıda öldürüldü. Saldırının ardından Twitter hesabından açıklama yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sağlık Bakanı Koca için “beceriksiz” dedi.

“BECERİKSİZ BAKANINI DA AL, DERGAL GİDİN…”
Kılıçdaroğlu “Erdoğan gör yarattığın iklimi, utan utan! Beceriksiz bakanını da al, derhal gidin. Şiddeti uygulayanlara sus pus olup, hakkını isteyen sağlık personeline ‘giderlerse gitsinler’ demenizin bedelidir bu yaşananlar. Onlar kalacak, siz gideceksiniz. Bu şiddet de ya bitecek ya bitecek!” ifadelerini kullandı.

“ÜZGÜN GÖRÜNEMEZ MİYDİNİZ?”
Kılıçdaroğlu’na Twitter üzerinden yanıt veren Fahrettin Koca ise, “Bir hekimin katledilmesi karşısında zerre kadar üzüntü içermeyen şu sözleri milletimizin vicdanına havale ediyorum. Bizim yüreğimiz yanıyor Kemal Bey. Biraz da olsa üzgün görünemez miydiniz?” dedi.

“ÜZGÜN GÖRÜNMEK YERİNE…”
Kılıçdaroğlu, paylaşımında ”Şiddetle mücadele kanununu çıkarmak üzere, yüce Meclisimizi olağanüstü toplantıya davet ediyorum. “Üzgün görünmek” yerine, eğer gerçekten üzgünseniz, gelin bu meseleyi derhal halledelim. Bakırtaş-Karakaya Şiddeti Önleme Kanunu’nu çıkartalım. Hemen” ifadelerine yer verdi.
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