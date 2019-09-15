Gergerlioğlu: Cezaevlerindeki bebek sayısı 1000’e dayandı

Cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlü sayısının milletvekili sorularına rağmen açıklanmaması dikkat çekiyor. HDP Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, “En son veriler Kasım 2018’e ait. Cezaevleri nüfusuna yönelik benim tahminim 280 bin civarında olduğu yönünde. Bebek ve çocuk rakamları da en yüksek sayılara ulaştı” dedi.

Gergerlioğlu, Adalet Bakanlığı’nın cezaevlerinde annesiyle kalan 0-6 yaş arası kalan çocuk sayısının bine yakın olduğunu kaydetti. Gergerlioğlu, “Bakanlık ısrarla bu soruyu cevaplamıyor ve resmi açıklama yapmıyor. Cezaevindeki bebek ve çocuk rakamlarının Türkiye Cumhuriyeti’nin en yüksek sayılarına ulaştığını düşünüyorum. Bebekli anne ve hamile kadın sayıları açıklanmıyor. Kamuoyu bunları merakla bekliyor açıkçası. Bu eksik açıklama bir devlet kurumuna yakışmıyor” ifadelerini kullandı.





2019 yılında açılan 14 yeni cezaevi ile AKP’nin 14 yılda açtığı cezaevi sayısı 178’e çıktı. Türkiye’deki 375 cezaevinin kapasitesi 219 bin 270 olarak açıklandı. Cezaevlerinde kaç kişinin kaldığı ile ilgili bilgi verilmedi.





Birgün’ün haberine göre, Adalet Bakanlığı 2006 ve 2019 yıllarını kapsayan 14 yıllık süreçte 178 yeni cezaevi açtı. Sadece bu yılın dokuz ayı boyunca 14 yeni cezaevi daha açıldı. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre, Türkiye’de 272 kapalı, 76 açık cezaevi, 4 çocuk eğitimevi, 9 kadın kapalı, 7 kadın açık ve 7 çocuk kapalı cezaevi olmak üzere toplam 375 cezaevi bulunuyor.





TUTUKLU VE HÜKÜMLÜ SAYISI AÇIKLANMIYOR





Cezaevlerinin toplam kapasitesinin ise 219 bin 270 olduğu bildirildi ancak cezaevlerinde bulunanların sayısı açıklanmadı. Adalet Bakanlığı tarafından bu yılın başında yapılan açıklamayla cezaevleri toplam nüfusunun 264 bin olduğu açıklandı. Kapasitenin çok üstünde tutuklu ve hükümlü bulundurulduğu için eleştirilen Adalet Bakanlığı ile Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’nün verileri en son 2018 yılı Kasım ayında açıkladı. Kapasitenin TBMM’de açıklandığı o günden bu yana cezaevlerinin mevcudu ile ilgili açıklama yapılmadı. Bakanlık ayrıca işletim maliyetlerinin “hizmette kalite ve çağdaş infaz anlayışı” doğrultusunda hızla düşürülmesi hedefini de açıkladı.





LOJMAN SEFERBERLİĞİ





Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, lojmanlarla ilgili bilgi de yer aldı. Buna göre, Ankara Ceza İnfaz Kurumu Kampusü’nde 340, Silivri’de 500, Maltepe’de 140, Kocaeli’nde 260, İzmir’de 520, Tekirdağ’da 200, Elazığ’da 240, Tarsus’ta 100, Kayseri’de 480, Samsun’da 140, Denizli’de 100, Hatay’da 160, Diyarbakır’da 200 lojman inşaatı tamamlandı.





CEZAEVLERİNDE 280 BİN KİŞİ VAR





Adalet Bakanlığı’nın cezaevlerine ilişkin son verilerini değerlendiren HDP Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, “Verilerde eksik bilgi var. Kasım 2018’den bu yana beklediğimiz ve sorduğumuz soruların cevabı ortada yok. Veriler en son Kasım 2018’de Meclis’te açıklamışlardı. Kapasitenin 219 bin olduğu söyleniyor ama kaç kişinin kaldığını açıklamamışlar. Cezaevleri nüfusuna yönelik benim tahminim 280 bin civarında olduğu yönünde” dedi.





İKİ KİŞİLİK YEMEK 4 KİŞİYE VERİLİYOR





Bakanlığı işletim maliyetlerinin düşürülmesi hedefinin itiraf olduğuna dikkat çeken Gergerlioğlu şunları söyledi: “İaşe bedelleri kısıtlanıyor, kahvaltılıkların kalitesi düşürüldü, iki kişilik yemek dört kişiye veriliyor, kışın kaloriferler doğru düzgün yanmıyor ve sular sürekli kesiliyor. İaşe bedelleri kısıtlamalar lojmanlara mı gidiyor, diye soruyorum.





TUTUKLULAR TEDAVİ OLAMIYOR





Cezaevlerinde büyük sıkıntılar var, tutuklular tedavi olamıyor, aylarca diş ağrısı çeken hastalar, aylarca diş tedavisi olamayanlar ve kanser hastası olup tedavi olmayanlar var.





CEZAEVİNDE TARİHİN EN YÜKSEK BEBEK VE ÇOCUK RAKAMI





Annesiyle beraber 0-6 yaş arası kalan çocuk sayısı bine yakın diye düşünüyorum. Bakanlık ısrarla bu soruyu cevaplamıyor ve resmi açıklama yapmıyor. Cezaevindeki bebek ve çocuk rakamlarının Türkiye Cumhuriyeti’nin en yüksek sayılarına ulaştığını düşünüyorum. Bebekli anne ve hamile kadın sayıları açıklanmıyor. Kamuoyu bunları merakla bekliyor açıkçası. Bu eksik açıklama bir devlet kurumuna yakışmıyor.”