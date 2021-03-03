Samanyolu Haber /Politika / Gergerlioğlu, "İnsan Hakları Eylem Planı"nı eleştirdi: Kimi kandırıyorsunuz? /03 Mart 2021 13:12

Gergerlioğlu, "İnsan Hakları Eylem Planı"nı eleştirdi: Kimi kandırıyorsunuz?

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan "İnsan Hakları Eylem Planı"nı eleştiren Gergerlioğlu, hakkında verilen cezayı hatırlatarak "Kimi kandırıyorsunuz?" diye sordu.

SHABER3.COM

HDP Kocaeli Milletvekili ve TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyesi Ömer Faruk Gergerlioğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan "İnsan Hakları Eylem Planı" ile ilgili "İnsan hakları eylem planı açıklanıyor ama bir yandan da insan hakları aktivizmiyle meşgul bir insan hakları savunucusu Milletvekili Meclis’ten uzaklaştırılmaya çalışılıyor" diye konuştu. Gergerlioğlu, insan hakları ihlallerinden sorumlu olan iktidarın yaptıklarının hesabını veremediğini belirterek "Haftaya Avrupa Birliği Bakanlar Komitesi bu konuda bir görüşme yapacak Türkiye'nin bu AİHM kararlarını uygulamamasını görüşecek diye iktidar alelacele, apar topar İnsan Hakları Eylem Planı çıkarıyor. Kimi kandırıyorsunuz?" diye seslendi.

Ömer Faruk Gergerlioğlu, ÖFG TV’nin 109. Bölümünde "İnsan Hakları Eylem Planı"nı ve Yargıtay’ın hakkında verdiği kararı değerlendirdi.

"ÖNCE BİREYSEL VE KAMUSAL HAKLARI GASBETMEKTEN VAZGEÇİN"

Gergerlioğlu'nun açıklamalarından satırbaşları şöyle:

"Türkiye'de, demokrasi, hukuk, insan hakları anlamında hiçbir şey yokken, Türkiye AB ilerleme raporlarında sürekli geriye giden bir
ülkeyken bir eylem planı ile geriye giden çökmüş bir ülkeyi ayağa kaldırmaya çalışıyorlar. Bu eşyanın tabiatına aykırı bir durum"

"Demokratik ülkelerde anayasal hukuk sistemine sahip ülkelerde böyle habire yargı paketi, reform paketi çıkarılmaz. Anayasa vardır o uygulanır"

"Yargı paketi açıklanıyor ama bunlar demek ki bir şeylerin kötü gittiğini gösteriyor. Demek ki ülkede doğru işler yapılmıyor ki yargı paketyleri açıklanıyor."

 
"Bireysel hakları, kamusal hakları gasbetip milletin iradesini yerden yere vuruyorsunuz. Siz önce bundan vazgeçin."

"İnsan hakları ile iglili verdiğimiz sorulara yanıt vermiyorsunuz, işkence ile ilgili olayları inceleyeceğiniz yerde 'kaba ve yaralayacı' ifadeler var biz bunu inceleyemem' diyorsunuz. O zaman sen orada niye oturuyorsunuz? Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı görevini neden yapmıyor? Örtbas etme makamları mı orası?"

"Bu eylem planlarına en çok gülecek olan ben, Sezgin Tanrıkulu gibi insan hakları savunucularıdır. Çünkü biz yıllardır büyük gayretler gösterdik. İnsan kaçırılmaları, işkenceleri, çıplak aramaalarını, cezaevi ihlallerini, hasta mahpusları, hamile tutukluları, anne baba tutuklulukları, perişan olmuş parçalanmış aileleri, fizyolojisi ve psikolojisi bozulmuş çocukları gündeme getirdik. Kim umursadı? İnsan Hakları Eylem Planında bunlara dair bir şey var mı? Yok."

"2 BUÇUK YIL CEZA ALDIM, YÜZÜNÜZ KIZARMIYOR MU?

"İnsan hakları eylem planı açıklanıyor ama bir yandan da insan hakları aktivizmiyle meşgul bir insan hakları savunucusu Milletvekili Meclis’ten uzaklaştırılmaya çalışılıyor"

"Ben daha geçen hafta bir insan hakları savuncusu olarak sadece barış çağrısı yapan bir habere retweet ettiğim için 2 buçuk yıl ceza almadım mı? Siz neden bahsediyorsunuz? Hiç yüzünüz kızarmıyor mu?"

"İnanılmaz zalimlikleri yapan, yapmaya devam eden ve bunun hesabını veremeyen bir iktidar haftaya Avrupa Birliği Bakanlar Komitesi bu konuda bir görüşme yapacak Türkiye'nin bu AİHM kararlarını uygulamamasını görüşecek diye alelacele, apar topar ir İnsan Hakları Eylem Planı çıkarıyor. Kimi kandırıyorsunuz?"

"Bana kaçırılan insanlardan haber verin, çıplak aranan insanların soruşturmalarının neden kapatıldığından haber verin, işkenceleri neden örtbas ettiğinizden haber verin, cezaevlerindeki hasta mahpusların nasıl ihlallerle öldüğü konusunda bir açıklama yapın"
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Gergerlioğlu, "İnsan Hakları Eylem Planı"nı eleştirdi:... Sonraki Haber >>

Haber Etiketleri:  

Pilotsuz savaş uçağının test uçuşunu tamamladı

Pilotsuz savaş uçağının test uçuşunu tamamladı

AKP'li gazeteci Melik Yiğitel yayında sinir krizine girdi: Cahil sensin lan alçak!

AKP'li gazeteci Melik Yiğitel yayında sinir krizine girdi: Cahil sensin lan alçak!

İşte Bahçeli'nin ibretlik 'U dönüşleri'

İşte Bahçeli'nin ibretlik 'U dönüşleri'

Ölümden kıl payı kurtuldu

Ölümden kıl payı kurtuldu

28 Şubat en zalim şekliyle iktidarda

28 Şubat en zalim şekliyle iktidarda

AKP'li teyzeden ibretlik çark

AKP'li teyzeden ibretlik çark

Fethullah Gülen İle Yüzleşme

Fethullah Gülen İle Yüzleşme

Gençlerle , Yarın adına

Gençlerle , Yarın adına

Hız felaket getirdi

Hız felaket getirdi

Mezarlık denize uçtu

Mezarlık denize uçtu
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:58:30