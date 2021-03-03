Ömer Faruk Gergerlioğlu, ÖFG TV’nin 109. Bölümünde "İnsan Hakları Eylem Planı"nı ve Yargıtay’ın hakkında verdiği kararı değerlendirdi.
"ÖNCE BİREYSEL VE KAMUSAL HAKLARI GASBETMEKTEN VAZGEÇİN"
Gergerlioğlu'nun açıklamalarından satırbaşları şöyle:
"Türkiye'de, demokrasi, hukuk, insan hakları anlamında hiçbir şey yokken, Türkiye AB ilerleme raporlarında sürekli geriye giden bir
ülkeyken bir eylem planı ile geriye giden çökmüş bir ülkeyi ayağa kaldırmaya çalışıyorlar. Bu eşyanın tabiatına aykırı bir durum"
"Demokratik ülkelerde anayasal hukuk sistemine sahip ülkelerde böyle habire yargı paketi, reform paketi çıkarılmaz. Anayasa vardır o uygulanır"
"Yargı paketi açıklanıyor ama bunlar demek ki bir şeylerin kötü gittiğini gösteriyor. Demek ki ülkede doğru işler yapılmıyor ki yargı paketyleri açıklanıyor."
"Bireysel hakları, kamusal hakları gasbetip milletin iradesini yerden yere vuruyorsunuz. Siz önce bundan vazgeçin."
"İnsan hakları ile iglili verdiğimiz sorulara yanıt vermiyorsunuz, işkence ile ilgili olayları inceleyeceğiniz yerde 'kaba ve yaralayacı' ifadeler var biz bunu inceleyemem' diyorsunuz. O zaman sen orada niye oturuyorsunuz? Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı görevini neden yapmıyor? Örtbas etme makamları mı orası?"
"Bu eylem planlarına en çok gülecek olan ben, Sezgin Tanrıkulu gibi insan hakları savunucularıdır. Çünkü biz yıllardır büyük gayretler gösterdik. İnsan kaçırılmaları, işkenceleri, çıplak aramaalarını, cezaevi ihlallerini, hasta mahpusları, hamile tutukluları, anne baba tutuklulukları, perişan olmuş parçalanmış aileleri, fizyolojisi ve psikolojisi bozulmuş çocukları gündeme getirdik. Kim umursadı? İnsan Hakları Eylem Planında bunlara dair bir şey var mı? Yok."
"2 BUÇUK YIL CEZA ALDIM, YÜZÜNÜZ KIZARMIYOR MU?
"İnsan hakları eylem planı açıklanıyor ama bir yandan da insan hakları aktivizmiyle meşgul bir insan hakları savunucusu Milletvekili Meclis’ten uzaklaştırılmaya çalışılıyor"
"Ben daha geçen hafta bir insan hakları savuncusu olarak sadece barış çağrısı yapan bir habere retweet ettiğim için 2 buçuk yıl ceza almadım mı? Siz neden bahsediyorsunuz? Hiç yüzünüz kızarmıyor mu?"
"İnanılmaz zalimlikleri yapan, yapmaya devam eden ve bunun hesabını veremeyen bir iktidar haftaya Avrupa Birliği Bakanlar Komitesi bu konuda bir görüşme yapacak Türkiye'nin bu AİHM kararlarını uygulamamasını görüşecek diye alelacele, apar topar ir İnsan Hakları Eylem Planı çıkarıyor. Kimi kandırıyorsunuz?"
"Bana kaçırılan insanlardan haber verin, çıplak aranan insanların soruşturmalarının neden kapatıldığından haber verin, işkenceleri neden örtbas ettiğinizden haber verin, cezaevlerindeki hasta mahpusların nasıl ihlallerle öldüğü konusunda bir açıklama yapın"