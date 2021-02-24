Samanyolu Haber /Gündem / İmza kampanyası başlatıldı: Gergerlioğlu hak mücadelesinde yalnız değildir! /24 Şubat 2021 15:50

İmza kampanyası başlatıldı: Gergerlioğlu hak mücadelesinde yalnız değildir!

KHK Platformlar Birliği, ülkenin gündemine getirdiği hak ihlalleri nedeniyle iktidarın hedefinde olan Gergerlioğlu'na verilen hapis cezasına karşı imza kampanyası başlattı.

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Yargıtay 16'ncı Ceza Dairesi, Halkların Demokratik Partisi (HDP) Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'na "terör örgütü propagandası yapma" suçlamasıyla verilen 2 yıl 6 ay hapis cezasını onadı. Cezaya tepki gösteren KHK Platformlar Birliği karara karşı Change.org üzerinden imza kampanyası başlattı. "“İnsan Hakları Savunucusu Ömer Faruk Gergerlioğlu Susturulamaz!” sloganıyla düzenlenen kampanyaya, 1 günde 5 bin 538 kişi imza attı. Toplanan imzalar TBMM ve Yargıtay'a teslim edilecek.

İnsan hakları savunucularının, baskı, şiddet ve tutuklama ile cezalandırıldığı belirtilen kampanya metninde, şu ifadelere yer verildi:

'HAK İHLALLERİNİ MECLİS KÜRSÜSÜNE TAŞIDI'

“Ülkenin insan hakları savunucularına uyguladığı anti demokratik uygulamalar hak arayıcılarını daha çok bilemiş ve asla boyun eğdirememiştir.

Bu boyun eğmeyenlerden biri de, belki TBMM'nin en çalışkan ve en toplumcu vekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, kanunlar kullanılarak susturulmaya çalışılmaktadır. Gergerlioğlu son yıllarda devlet eliyle yapılan tüm hak ihlallerini meclis kürsüsü dahil bulunduğu her zeminde haykırmış ve haykırdıkları ile de siyasi iktidarı köşeye sıkıştırmıştır. Cezaevlerindeki işkenceleri, siyah transporterlarla adam kaçırmayı, çıplak aramayı, devlet tarafından kaybedilenleri ve OHAL/KHK eliyle sivil ölüme mahkum edilenleri toplum gündemine taşımış ve siyasi iktidarın gerçekliğini halka en çıplak biçimde göstermiştir.”

'ADALETSİZLİĞİ GÖZLER ÖNÜNE SERDİ'

“Gergerlioğlu bu ülkede yaşanan haksızlıkları hukuksuzlukları, adaletsizliği, eşitsizliği gözler önünü sermektedir. Siyasi iktidar tam da bunları, hem ülke hem de dünya kamuoyundan gizlemek için Gergerlioğlu'nun Meclis dokunulmazlığına el koymak istemektedir ve cezaevine atarak siyasi rehine haline getirmek istemektedir.”

'GERGERLİOĞLU YALNIZ DEĞİLDİR'

“Biz aşağıda imzası bulunanlar Gergerlioğlunun insan hakları savunucusu olduğunu ve bu amaçla siyasi iktidar tarafından cezalandırılmak istendiğini biliyoruz. Hep birlikte Ömer Faruk Gergerlioğlunun yanındayız ve ‘Gergerlioğlu hak mücadelesinde yalnız değildir’ diyoruz.”



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