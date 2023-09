Siyasi baskı ile "Kanun Hükmü" kaldırıldı





Ülkenin bir hukuksuzluk deryası olduğunu ve inanılmaz hadiseler yaşandığını söyleyen Gergerlioğlu, "Altın Portakal Film Festivali’ne de iktidarın baskısı uğradı ve büyük bir zorbalık yapılıyor. Ne oluyor? 'Kanun Hükmü' isimli bir belgesel yayınlanmak istenildi. Bakın çok önemli bir belgesel film için yıllarca uğraş verildi, en az 6 yıldır bu filmin çekimi yapılıyor ve çekimi engellenmeye çalışılıyor İçişleri Bakanlığı tarafından. En sonunda bu engellemenin ihlal olduğuna Anayasa Mahkemesi karar veriyor ve film en sonunda Altın Portakal Film Festivali, belgesel film seçkisine giriyor.





"Ülkede herkese terörist diyorlar"





"Bazı muhalifler 3 maymunu oynuyor"





YSP Kocaeli Milletvekili Dr. Ömer Faruk Gergerlioğlu, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında "Kanun Hükmü" filminin Altın Portakal’dan kaldırılmasını sert dille eleştirdi.İşte ne olduysa ondan sonra oldu! Bu filmin sanatsal açıdan bu kategoriye girmesine destek verilmesine rağmen iktidar kıyameti kopardı. Her türlü engellemeyi yapmaya çalıştı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı sustu, festival komitesi başkanlığı sustu ve ardından büyük bir baskı geldi. “Bu film buradan çıkartılamaz.” denildi. Film ne anlatıyordu? Niye bu kadar kıyamet kopartılıyordu?Film, Kanun Hükmünde Kararname ile yargısız infaz yapılarak yüz binlerce kişinin işinden atılmasına özgürlüğünün gasp edilmesini anlatıyor. OHAL Dönemi faciası, OHAL’in zorbalıklarını ve bunlara karşı tertemiz bir sivil direnişi anlatıyor. Barışçıl bir sivil direnişi anlatıyordu, halkın, hakkın nasıl bu direnişçilerin yanında olduğunu anlatan çok önemli bir filmdi ama zorbalar buna tahammül edemedi ve her türlü baskıyı yapmaya başladılar. Bunun karşılığında bu belgesel filmin Altın Portakal Film Festivali’nden “Efendim şu direniş halinde gördüğünüz Engin Hoca’nın şu direnişi! Bakın ne yapıyor? Bir teknede işimi, öğrencilerimi istiyorum diyen, KHK ile ihraç edilen bir öğretmen var. Nedir yani? Bu kişinin yaptığı yasaya aykırı bir şey mi? Bir sivil vatandaş direnişini gösteriyor. “Hakkında yargılama var bu kişinin bu film gösterilemez.” diyorlar. İyi valla, bir kişinin hakkında bir yargılama olsun, o kişi ile ilgili filmlerin hiçbiri gösterilemesin, kesin bir karar da yok, olsa da ne yazar" ifadelerini kullandı.Ülkenin yargısının ne halde olduğunu bilmiyor musunuz diye soran Gergerlioğlu, "Hakkında bir yargılama var.” çamur at tutmazsa lekesi kalsın mantığı ile yüzbinlere, milyonlara “Fetö” damgası vurulmaya çalışıldı. “Sen PKK/KCK’lisin” damgası vurulmaya çalışıldı, bir şekilde tutturmaya çalıştılar. “Hakkında bir soruşturma var.” diye vatandaş tüm haklarının gasp edilmesine layık mıdır? Böyle bir şey olabilir mi? Film seçkiden çıkartıldı ve ardından büyük bir kamuoyu baskısı geldi. Çeşitli kuruluşlar, SİYAD, SEYAP, sinema kuruluşları açıklama üstüne açıklamalar yaptılar ve bunun kabul edilemez olduğunu söylediler.Oyuncular sendikası, yönetmenler, herkes ama herkes açıklamaları ile buna katlanamayacaklarını söylediler. Belgesel film jürisi çekildiğini açıkladı, diğer filmler yönetmenleri tarafından çekildi, Altın Portakal Film Festivali yapılamaz hale geldi. Bunun ardından Altın Portakal Film Festivali yönetimi filmi geri aldığını açıkladı. Sonrasında ne olduysa Kültür Bakanlığı devreye girdi ve Kültür Bakanlığı yaptığı bir açıklama ile “Efendim “Fetöcülüğe hizmet ediyorsunuz.” diyerek birilerini itham etmeye başladı.Altın Portakal Film Festivali’ne baskı yapmaya başladı ve festivalden çekildiğini açıkladı. Ne oluyor? Hak direnişini gösteren bir film gösterilecek, milyonlara yaptığınız zulmü anlatan bir film gösterilecek. Kimseye zararı olmayan, hakaret içermeyen, sadece ve sadece zulme karşı direnişi anlatan bir film gösterilecek. Neden kıyamet koparılıyor? Çünkü zulmü yapanlar teşhir edilmek istenmiyorlar, istediğiniz kadar uğraşın, artık bu film kamuoyu vicdanında yer etmiştir."Festival Yönetimi Başkan Ahmet Boyacıoğlu hakkında o gün acilen FETÖ soruşturması açıldığını söyleyen Gergerlioğlu, "Birtakım troller de tehditler göndermiş. “Canım tehlike altında, hakkımda soruşturma açıldı, bu filmi tekrar 2. kez çıkartıyorum festivalden.” dedi sonrasında. Şu rezalete bakın! Şu skandala bakın! Güya bir sinema, sanat festivali. Orada gösterimine sanatsal açıdan karar verilecek film bir giriyor, bir çıkıyor. Şu hale bakın! Sanat ortada yok, sanat siyasetin baskısı altında. Böyle bir rezalet olabilir mi? Böyle bir ülkede sanat gelişebilir mi? Böyle bir ülke dünyanın en sonuncu ülkesi olmaktan başka seçeneği var mı? Şu hale bakın! Tam bir skandal yaşanıyor şu ülkede ama ülkenin 1. meselesi haline geldiği halde birçok çevre bu konuda suskun. 3 maymunu oynuyorlar. Duymuyorlar, işitmiyorlar, konuşmuyorlar, hiçbir şey yapmıyorlar. Maşallah size de demokratlığınıza da hayranım!Bütün bunlar yaşanırken ne oldu? O kadar da önemli ve ironikki aslında tüm bunlar yaşanırken zorbalıkla bir film iktidarın baskısı ile engellenirken birçok muhalefet partisi de susarak seyirci kalıyor. Halen Sayın Kılıçdaroğlu bu konuda bir açıklama yapmıyor. Ülkede tüm ülkeyi sarsan bir gelişme yaşanıyor herkes 3 maymunu oynuyor. Neredesiniz? İktidarı anladık onlar zorbalıktan başka bir şey bilmez. Muhalefetin birçok partisine de sesleniyorum neredesiniz Allah aşkına? Sayın Kılıçdaroğlu KHK Zulmünü bitireceğini söylemiştin neredesin? Böyle mi oldu! Belediyenizin himayesindeki bir festival en sonunda bu filmi göstermiyor. Siz güç odaklarından korkmayın! Halkın vicdanına yaslanın ve o zaman işte gerçekten halk size omuzlar üstünde sizi yükseltecektir." şeklinde konuştu.