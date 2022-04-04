Samanyolu Haber /Dünya / "Gizli seferberlik ilan edildi" /04 Nisan 2022 22:58

"Gizli seferberlik ilan edildi"

Rusya yönetiminin Ukrayna'ya yönelik askeri saldırısı sürerken, belli bölgelerde geri çekilen Rus ordusu yönünü Donbas bölgesine çeviriyor. Rus ordusunun verdiği kayıplar ve hızlı ilerleyemeyişi nedeniyle ülkede gizli bir seferberlik ilan edilidiği ortaya atılan iddialar arasında.

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Rusya yönetiminin Ukrayna saldırısı sürerken, Rus ordusunun Ukrayna'da istediği gibi ilerleyemeyişi sonrasında ülkede gizli bir sefeberlik ilan edildiği iddia edildi.

Söz konusu iddiaya göre para karşılığında tecrübeli 60 bin kişinin silah altına alınması planlanıyor.

60 BİN KİŞİ SİLAH ALTINA MI ALINIYOR?

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta 40’ıncı gününde devam ederken, Ukrayna’da ağır kayıplar veren Rusya’nın ülkede gizli seferberlik ilan ettiği ve para karşılığında tecrübeli 60 bin kişiyi silah altına almaya hazırlandığını iddia edildi.

"GİZLİ SEFERBERLİK İLAN EDİLDİ"

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Donetsk ve Lugansk bölgelerinde 7 düşman saldırısı geri püskürtüldü. 2 zırhlı araç ve 43 otomobil, 3 adet savaş uçağı, 1 helikopter ve 2 seyir füzesi imha edildi. Ayrıca Rusya’da gizli seferberlik ilan edildi ve para karşılığında tecrübeli 60 bin asker alımı planlanıyor. Askerler, Krasnador bölgesi, Perm bölgesi, Dağıstan Özerk Cumhuriyeti, Inguşetya ve Kalmıkya’dan seçilecek" ifadeleri kullanıldı.
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