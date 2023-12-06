Samanyolu Haber /Dünya / Göçmen krizi... Bakan istifa etti /06 Aralık 2023 23:56

Göçmen krizi... Bakan istifa etti

İngiltere Göçmenlik Bakanı Robert Jenrick görevinden istifa etti.

SHABER3.COM

İngiltere Göçmenlik Bakanı Jenrick, ülkesinin Ruanda ile yaptığı yeni göçmen anlaşması dolayısıyla istifa ettiğini duyurdu.

Jenrick, sosyal medya hesabından istifa mektubunu paylaştı ve “Başbakan’a istifa mektubumu büyük bir üzüntü ile yazdım. Göç konusunda bu kadar güçlü anlaşmazlıklar varken bu göreve devam edemem” notunu düştü.

RUANDA PLANI

İlk olarak Nisan 2022'de hazırlanan "Ruanda Planı", muhalefet, insan hakları örgütleri ile Birleşmiş Milletler (BM) başta olmak üzere birçok uluslararası kuruluşun tepkisini çekmişti.

Haziran 2022'de Ruanda'ya 7 kişiyi taşıyan ilk uçuş, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararıyla durdurulmuştu. Bunun üzerine, İçişleri Bakanlığı, Yüksek Mahkemede yeni bir dava açmış, mahkeme 19 Aralık 2022'de Ruanda uçuşunun yasal olduğuna karar vermişti.

Kararı Temyiz Mahkemesine götüren insan hakları savunucularının başvurusu sonucu, mahkeme 29 Haziran'da, hükümetin ülkeye yasa dışı yollarla giren düzensiz göçmenleri Ruanda'ya gönderme planının yasalara uygun olmadığına karar vermişti.

Bunun üzerine İngiltere, Ruanda'yla yeni bir göçmen anlaşmasına imza attı. Anlaşmanın genişletildiğini ve dile getirilen kaygıların giderildiğini duyuruldu.

Yeni anlaşmayla, Ruanda'ya gönderilen göçmenlerin hayatlarını ya da özgürlüklerine tehdit edecek üçüncü bir ülkeye gönderilmesi önleniyor.

İngiltere'de hükümet, özellikle geçen sene 44 bini aşkın düzensiz göçmenin Manş Denizini geçmesinin ardından, sınır dışı uygulamalarıyla göçleri durdurmayı hedefliyor.
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