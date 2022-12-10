Göçmenlere aracılık yapan Kürt şebeke liderine hapis cezası

Euronews'ingöre, Davadaki baş zanlı olan Tarık Namık'a gıyabında 8 yıl hapis cezası verilirken firari durumda olduğu için hakkında yakalama kararı çıkarıldı.Ulusal Suç Ajansı'ndan (NCA) yapılan açıklamada organize suç örgütünün yurt dışındaki kaçakçılarla birlikte hareket ederek elli gün zarfında Balkanlar'dan aldıkları en az bin 900 göçmeni tırların arkasında saklayarak Almanya ve Fransa'ya getirdiği belirtildi.Daha sonra bu kişilerin bir kısmını farklı yollardan İngiltere'ye soktukları ve bu kişilerin iltica başvurusunda bulunduğu belirtildi.Ajansa göre son yıllarda Manş Denizi üzerinden giderek artan insan kaçakçılığı Kürt ve Arnavut gruplarının kontrolü altında bulunuyor.Kaçak geçişlerin kamyon ve tırların kasalarında saklanmak yerine küçük deniz araçlarıyla İngiltere ile kıta Avrupası'nı ayıran kanaldan düzenli olarak arttığını ve 2017'den beri on binlerce kaçak göçmenin bu rotayı kullandığı belirtildi.Daha zorlu olmasına rağmen rotanın karayolundan deniz yoluna kaymasında ana etken sınırlardaki daha sıkı kontrol olduğu düşünülüyor.Namık'la birlikte 4 kişi daha kaçakçılıktaki rolleri nedeniyle 16 ay ila yaklaşık 5 yıl arasında değişen sürelerde hapis cezasına çarptırıldı.5 zanlının tamamı daha önceki oturumlarda suçlamaları kabul etmişti fakat Tarık Namık cuma günü görülen son duruşmaya gelmeyerek firari duruma düştü.Şebekenin ağrılıklı olarak Türkiyeli işbirlikçi şoförlerle çalışarak daha çok İran ve Iraklı göçmenleri Avrupa'ya sokmak için kişi başı bin 800 euro civarında ödeme aldıkları açıklandı.Daha sonra kaçakçıların ilave ücret talep ederek, göçmenleri iki farklı yoldan İngiltere'ye sokmayı teklif ettiği belirtildi.Daha pahalı olan seçenekte tırın şoför mahalli üzerindeki rüzgarlığın altında saklanan kaçak göçmen İngiltere'de bir kişi tarafından karşılanıyor.Diğer seçenekte ise kalabalık bir grup bir tırın dorsesinde saklanarak ülkeye sokuluyor.Ulusal Suç Ajansı'ndan (NCA), şebekeyi Nisan 2018'de çökerterek Namık ve iki işbirlikçisini yakalamış bir diğerini de 2019 yılında tutuklamıştı.