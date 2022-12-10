Sırbistan: Kosova'ya asker göndermeyi düşünüyoruz





Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, Kosova topraklarında asla Sırbistan güvenlik güçlerine izin vermeyeceklerini belirterek, "Sırbistan’ın hegemonyacı hayali hiçbir zaman hayata geçirilemeyecektir." dedi.

Brnabic, başkent Belgrad'da katıldığı bir etkinlikte Kosova'da Sırpların yoğun yaşadığı bölgede yaşanan son gelişmeleri değerlendirdi.Kosova'nın Brüksel Anlaşması'na aykırı davrandığını savunan Brnabic, "Başbakan Albin Kurti'nin kararları yüzünden silahlı çatışmanın eşiğine getirildik. Kurti, her günü riske atmakta ve durumu istikrarsızlığa sürüklemektedir." dedi.Brnabic, Sırbistan'ın barış istediğini vurgulayarak, "Sırbistan'ın Birleşmiş Milletler Konseyinin 1244 sayılı kararı gereği güvenlik güçlerini Kosova'ya gönderme hakkı var. Bu noktada niyetimiz de var. Oradaki Sırplar güvende değil." diye konuştu.Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Savunma Bakanı Milos Vucevic ve Genelkurmay Başkanı Milan Mojsilovic ile bir araya geldiği fotoğrafı paylaşıp "Teslim olmak yok." notunu düştü.Dışişleri Bakanı Ivica Dacic ise Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Kosova Misyon Şefi Michael Davenport ile görüşürken, Dacic ve Davenport'un barışı korumak ve gerginliğin düşürülmesi noktasında hemfikir olduğu belirtildi.Cumhurbaşkanı Osmani, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kosova'da Sırpların çoğunlukta yaşadığı bölgede emniyet güçlerine açılan ateş sonucu bir polisin yaralanması üzerine Sırbistan Başbakanı Ana Brnabic’in bu bölgeye güvenlik güçleri gönderme açıklamasına tepki gösterdi.Osmani, “Sırbistan tarafından yapılan polis ve askeri saldırganlık yönündeki açık tehdit, bu ülkede hegemonyacı zihniyetin devam ettiğini kanıtlıyor. 1999 yılında tam da bu zihniyete güçlü darbe vuran tüm demokratik dünya, bunu açık bir şekilde reddetmeli ve buna karşı çıkmalıdır.” ifadesini kullandı.