Asgari ücret için kim ne kadar asgari ücret önerdi?





CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, 2023 için asgari ücret önerilerinin 10 bin 128 lira olduğunu söyledi.

'İlk vergi dilimi yüzde 10 seviyesine çekilmeli'





İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu da geçtiğimiz hafta asgari ücret beklentilerini açıkladı. Zorlu, partilerinin ekonomi kurmaylarının Başkanlık Divanı'na İYİ Partinin asgari ücret konusundaki görüşlerini getirdiklerini ve konunun Genel Başkan Akşener'in başkanlığında üyelerce değerlendirildiğini ifade etti.

Türk-İş masaya 7 bin 785 lira ile oturdu





Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) 2023 yılına ilişkin asgari ücret talebini 13 bin 200 lira olarak açıkladı.

TİSK: Herkesin mutabık olacağı rakama razıyız

Euronews'in derlediğigöre, Hükümet, 2023 yılının asgari ücret artışını önümüzdeki günlerde açıklaması bekleniyor. Yeni brüt asgari ücretin 7 bin 500 ile 8 bin 500 arasında olacağı tahmin ediliyor.Çalışma Sosyal Güvenlik Bakalığı anketine göre beklenti 7 bin 845 liraÇalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı asgari ücret anketine göre, işçi ya da işveren olmayan çeşitli mesleklere sahip kişilerin 2023 yılı asgari ücreti için ortak beklentisi 7 bin 845 lira oldu.İşçi, işveren ve farklı mesleklere sahip kişilerin beklentilerini tespit etmek üzere akademik kadro tarafından Türkiye genelinde yapılan araştırma kapsamında hem işçi hem de işveren kesimine ulaşıldı.İşçi, işveren ve farklı mesleklere sahip kişilere, 2023 yılı asgari ücret beklentisinin sorulması üzerine, işçilerin asgari ücret beklentisi 7 bin 500 liranın üzerindeyken işverenlerin asgari ücret beklentisi 7 bin lira oldu.İşçi ya da işveren olmayan çeşitli mesleklere sahip kişilerin ortak beklentisi ise 7 bin 845 lira belirlendi. Asgari ücretle çalıştığını belirten işçilerin asgari ücretten beklentisi de ortalama 7 bin 630 lira olarak hesaplandı.Türkiye’de yıl sonunda baz etkisi ile enflasyonun düşmesinin, herkesin bileceği bir gerçeklik olduğunu dile getiren Ağbaba, enflasyon düşse bile ekmek, reçel, peynir gibi gıda fiyatlarının düşmeyeceğini, artmaya devam edeceğini kaydetti.Türkiye’nin bu yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 3,9 büyüdüğünün açıklandığını hatırlatan Ağbaba, "Bu bakımdan yüzde 41’lik zamma ek olarak asgari ücrete yüzde 4 büyüme payı verilmelidir. Yani asgari ücretin önce yüzde 27’lik kaybı telafi edilmeli, daha sonra da asgari ücrete yüzde 45 oranında zam yapılmalı ve asgari ücret 2023 yılı için en az 10 bin 128 lira olarak açıklanmalıdır. CHP olarak 2023 asgari ücret önerimiz en az 10 bin 128 liradır. Önerimiz hem yılın ilk 6 ayında eksik verilen zammın telafisini hem ikinci yarısında enflasyon karşısındaki kaybın telafisini hem yıl sonu enflasyon beklentisini ve son çeyrek büyüme oranını içermektedir." değerlendirmesini yaptı.Ayrıca vergi dilimlerinin yeniden düzenlenmesi ve ücretlilerin ağır vergi yükü altında ezilmemesi gerektiğini anlatan Ağbaba, şunları kaydetti:"Asgari ücret sonrası ilk vergi dilimi yüzde 10 seviyesine çekilmelidir. Vergi dilimleri ise en az enflasyon oranındaki artış kadar yeniden güncellenmelidir. İşverenlerimiz de bu süre içerisinde desteklenmeli, işverenlere verilen yüzde 5’lik SGK prim desteği en az yüzde 10’a yükseltilmelidir. Yüzde 10 ‘a yükseltilecek SGK prim desteği asgari ücretliye de yansıtılmalıdır."Zorlu, şöyle konuştu:"Biz asgari ücretin, önümüzdeki yıl ocak ayı itibariyle yapılması muhtemel zam çerçevesinde en az 9 bin 200 lira olması gerektiğini ve İYİ Parti olarak kendi önerimiz ise 9 bin 600 lira düzeyinde bir asgari ücretin vatandaşlarımıza, çalışanlarımıza verilmesi gerektiğine inanıyoruz. Tabii işverenlerimizin de bu yükün altında, kendilerini daha rahat hisse edebilmeleri adına, vergi boyutuyla da devletin bu desteğinin devam etmesi gerektiğine inanıyoruz."TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, asgari ücre müzakereleri başlamadan önce yeni yılda geçerli olacak asgari ücretle ilgili, "Biz masaya 5 bin 500 lira ile oturmayacağız, açlık sınırı olan rakamla (7 bin 785 lira) oturacağız. Onun üzerinde işveren ve hükümet ne rakam getirecek görelim. Katılmadığımız bir rakam olursa o masada olmayız, bunu da imzalamayız." demişti.Asgari ücretin ortalama ücret olduğu gerçeğinin unutulmamasını isteyen DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu,"Gerek yüksek enflasyon, gerek yoksulluk sınırı, gerek gıda fiyatları artışı ve gerekse ekonomik büyüme dikkate alındığında asgari ücret en az net 13 bin 200 lira olmalıdır." dedi.Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, son iki asgari ücretin belirlenmesinde devlet, işçi ve işveren taraflarının ortaya koyduğu üçlü mutabakatı önemsediğini vurgulayarak, bu ortak mutabakatın devam etmesi gerektiğini ifade etti.Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe de geçtiğimiz hafta "(Asgari ücret) 2023 yılında eğer üretici ve ihracatçı 500-600 dolar gibi rakamlarla karşılaşırsa rekabetçiliğimizi çok daha fazla kaybederiz. 2023 yılında ortaya koyduğumuz 275 milyar dolar ihracat hedefimizi yakalama şansımız kalmaz." dedi.