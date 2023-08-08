Samanyolu Haber /Gündem / Göktürk'te yürüyüş yapan kişilerin elindeki silah oyuncak çıktı /08 Ağustos 2023 22:14

Göktürk'te yürüyüş yapan kişilerin elindeki silah oyuncak çıktı

İstanbul'da sokak ortasında ellerinde silahla yürüyen bir çift görüntülendi. Emniyet görüntülerdeki kişilerin olay günü durdurulduğunu ve silahın oyuncak olduğunu açıkladı.

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İstanbul’un Eyüpsultan ilçesine bağlı Göktürk Mahallesi'nde bir çift, ellerinde silahlarla yürüyüş yaparken görüntülendi.

DEVA Partisi Sarıyer İlçe Başkanı Avukat Bilal Çelik, dün Göktürk Göleti Tabiat Parkı’nda çektiği fotoğrafı Twitter hesabından paylaştı.

Çelik, paylaşımına "Bugün Göktürk gölet bölgesinde yürüyüş parkurunda bizzat resmini çektiğim çift ellerinde silahlarla yürüyordu. Kadının elinde kısa namlu silah pek görünmese bile güvenlik müdahale edeceğini söyledi. Ülkenin geldiği durum" notunu düştü.

Çelik, fotoğrafın dün (7 Ağustos) akşam 19.32’de çekildiğini de belirterek, durumu emniyete bildirdiğini aktardı.

BirGün’e konuşan Avukat Bilal Çelik, bugün Eyüpsultan Emniyet Müdürlüğü’nden arandığını ve kendisine şahıslara ulaşılamadığının bildirildiğini söyledi.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre, görüntülerin ardından konuyla ilgili inceleme başlatan İstanbul Emniyet Müdürlüğü, şüphelinin olay günü elinde silahla gezerken bölgede görev yapan polis memurları tarafından fark edildiğini, ekiplerin şüpheliyi durdurarak elindeki silahı aldığı ve yaptıkları incelemede silahın oyuncak olduğunu tespit ettiğini belirledi.

Çocuklarına ait olduğu öğrenilen oyuncak silahı taşıyan şüphelinin aracını da arayan ekipler, herhangi bir olumsuzluğa rastlamayınca şüpheliyle ilgili herhangi bir işlem yapmadı.
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