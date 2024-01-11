Samanyolu Haber /Teknoloji / Google, yaklaşık 1000 çalışanını işten çıkardı /11 Ocak 2024 14:00

Google, yaklaşık 1000 çalışanını işten çıkardı

Google’ın mühendislik, Google Asistan ve donanım departmanlarından yaklaşık 1000 çalışan işten çıkarıldı.

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Google, mühendislik, Google Asistan ve donanım departmanlarında işten çıkarmalar yaptığını doğruladı. The Verge’de yer alan habere göre işten çıkarma turundan tam olarak kaç kişinin etkilendiği net değil. Çünkü Google sözcüsü Courtenay Mencini, sadece 9to5Google ve Semafor’da yer alan ve bu departmanların her birinde “birkaç yüz” rolün ortadan kaldırıldığına dair haberleri doğruladı. Bu da mühendislik, Google Asistan ve donanım departmanlarından yaklaşık 1000 kişinin işten çıkarıldığı anlamına geliyor.

Mencini, Google ekiplerinin bazılarında daha verimli olmak ve daha iyi çalışmak için değişiklikler yapıldığını ve bazı ekiplerin, küresel olarak bazı rollerin ortadan kaldırılmasını içeren bu tür organizasyonel değişiklikleri yapmaya devam ettiğini ifade etti. Bakalım Google’da işten çıkarmalar devam edecek mi göreceğiz.
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