Samanyolu Haber /Gündem / Google'dan Gazze'ye 8 milyar dolar destek! /18 Ekim 2023 10:13

Google'dan Gazze'ye 8 milyar dolar destek!

Google Gazze'de gerçekleştirilen akıl almaz saldırılar nedeniyle Gazze'ye 8 milyar doların üstünde bağış yapacağını açıkladı.

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Google, geçtiğimiz günlerde diğer rakipleri gibi Avrupa Birliği tarafından  İsrail- Filistin savaşı ile ilgili uyarı almıştı. Google, Gazze için 8 milyar doların üstünde bağış yapacağını duyurdu. Şirketin CEO'su Sundar Picha, yardım çalışmaları hakkında bilgi verdi.

ÇOCUKLARA PSİKOLOJİK DESTEK!
Google, Gazze'de bulunan ve savaştan etkilenen mağdur siviller için 8 milyar doların üstünde bağış yapacak. Ayrıca şirket, özellikle çocuklara ve ailelerine psikolojik ve duygusal destek verilmesi adına 3 milyar dolar taahhütte bulundu.

Google İsrail'de 2000'den fazla çalışanı var. Google CEO'su Sundar Picha, o bölgelerdeki personeli adına konuyla ilgili şöyle bir açıklama yaptı:

"Dünyanın dört bir yanındaki Yahudi Google çalışanlarımız, tarihteki en kötü anları acı bir şekilde hatırlatan bu saldırıların şokunu yaşıyor ve sinagoglarda ve okullarda güvenliğin artırılmasını gerektiren antisemitik olaylarda artış yaşanıyor. Filistinli, Arap ve Müslüman çalışanlarımız İslamofobideki kaygı verici artıştan derinden etkileniyor ve Gazze'deki Filistinli sivillerin ciddi kayıplar verdiğini ve tırmanan savaş ve insani kriz nedeniyle hayatlarından endişe duyduklarını dehşetle izliyorlar.” dedi
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