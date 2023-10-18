İYİ Parti, İttifaklara kapıları kapattı, adaylarını Aralıkta açıklayacak

CHP’de “değişimciler”, CHP’deki yönetim değişikliğinin; Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na destek verenler ise taban baskısının, Akşener’in tutumunu esneteceğini düşünüyor.

Akşener stratejisini Milli Yükseliş Beyannamesi ile açıklayacak

CHP’deki beklentinin tersine, İYİ Parti yönetimi, “ittifak tartışmaları”nın önünü kesecek daha net adımlar atmaya hazırlanıyor.





Bu çerçevede Akşener, Cumartesi günü partisinin altıncı kuruluş yıldönümü nedeniyle düzenlenecek etkinlikte, partisinin yeni vizyonunu, “Milli Yükseliş Beyannamesi” adı altında ilk kez kamuoyuna açıklayacak.





İYİ Parti kurmayları, yerel seçimlere tek başına girme kararının ilk sinyalini 26 Ağustos’ta Afyonkarahisar’da verdiğini ve sonrasında kararı Genel İdare Kurulu’ndan geçirdiğine dikkat çekerek, “Aslında, Cumartesi günü yapacağı açıklamanın sinyalin orada vermişti. Kararlardan hiçbir geri adım olmadı, olmayacak. Cumartesi günü, ittifak konusunda daha net, keskin ifadeler duyacaksınız” görüşünü dile getiriyor.





Akşener’in açıklayacağı Milli Yükseliş Beyannamesi’nin aynı zamanda, partinin yeni siyaset anlayışının nasıl olacağına dair bir gösterge niteliğinde olacağı ifade ediliyor.





Akşener, Aksu ve Çiçek’le neden TOGO kulelerinde buluştu?





Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da geçen haftaki grup toplantısında, “Milletinin bekası ve istiklali uğrunda verdiğimiz mücadeleye katılmak isteyen herkese, Cumhur İttifakı’nın kapısının tabii ortaklarımızın rızası şartıyla açık olduğunu belirtmek isterim” çağrısı yapmış, gazetecilerin “Çağrınız İYİ Parti’ye miydi?” sorusuna, “Katılmak isteyen herkese kapımız açık. İYİ Parti'ye de olabilir” yanıtı vermişti.





Akşener’in yanıtı ise "Gelin, siz de aynı bizim gibi 81 ilde kendi adaylarınızla seçime girin” olmuştu.





Ancak İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in, AKP’li eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek ve eski İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu ve eski CHP Milletvekili Sinan Aygün’le, Aygün’e ait TOGO kulelerinde yemekte bir araya gelmesi kulisleri hareketlendirdi.





Kulislerde bu görüşmenin, “ittifak arayışı” çerçevesinde yapılıp yapılmadığı sorusunu da akıllara getirdi.





Gazeteci Barış Yarkadaş ise Akşener’in, Aygün’e belediye başkan adaylığı teklifi götürdüğü iddiasını dile getirdi, ancak bu iddia parti yönetimi tarafından yalanlandı.





Görüşmenin, geçtiğimiz günlerde rahatsızlanan Akşener’in, kendisini arayan Aksu ve Çiçek’e teşekkür mahiyetinde gerçekleştiği ifade edildi.





BBC Türkçe’ye konuşan parti kurmayları, görüşmenin Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin “yıkım kararı” aldırdığı TOGO kulelerinde gerçekleşmesine ilişkin ise “Buradaki yemeğin asıl teması Çiçek- Aksu, Akşener buluşması olmasıdır. Bu iki isim Sinan Aygün’le de arada bir görüştüğü için onun davetiyle orada bir araya geldiler. Buluşmanın TOGO kulelerinde olması önemsiz bir detay” değerlendirmesi yaptı.





Akşener’in, Erdoğan’a verdiği yanıtı anımsatan parti yöneticileri, “AKP ile ittifak gündemimiz yok, böyle bir konu hiç konuşulmadı” görüşünü dile getirdi.





‘Adaylar herkesten önce açıklanacak’

İYİ Partililer, gerek iktidar, gerekse muhalefet kanadından gelen veya gelebilecek ittifak önerlerine kapalı olduklarını ısrarla vurgularken, “geri adım atacakları” yönündeki söylemlerin ise “algı yaratmaya dönük bir iletişim stratejisi” olduğunu savunuyor.





İYİ Parti, gerek iktidar, gerekse muhalefet kanadından gelen “ittifak” tartışmalarının önünü ise belediye başkan adaylarını diğer partilerden önce açıklamaya hazırlanıyor.





Seçim takvimine göre siyasi partilerin genel olarak adaylarını Şubat ayında ilan etmesi beklenirken, İYİ Parti, adaylarını Aralık ayı başında ilan etmeyi planlıyor.





Adaylık için çok sayıda başvuru olduğunu, adaylarını erken açıklanmasının bir “ivme kazandıracağını” savunan İYİ Parti kurmayları, Ankara ve İstanbul adaylarının açıklanmasının, “daha sonraya bırakılması” gibi bir durum olmayacağını, tüm adayların aynı anda açıklanabileceğini ifade ediyor.