Görenler şaşkına döndü!

Hatay’ın merkez Antakya ilçesine bağlı Üçgedik Mahallesi'nde çiftçilikle uğraşan Süheyla Özkurt, bahçesine ektiği biberlerin arasında baş tarafı yılana benzeyen bir biber gördü.







Mevsimin son hasadını gerçekleştiren Özkurt ilk olarak tedirgin olurken, daha sonra biberi inceleyince şaşırdı.





Süheyla Özkurt yıllardır çiftçilikle uğraştığını ve ilk defa bu şekilde bir biber gördüğünü belirterek, "Hormon veya kimyasal kesinlikle kullanmıyorum. Evimde yaptığım karışımlarla ben bitkilerimi yetiştiriyorum. Neye yoracağımıza ben de bilmiyorum." dedi.





Özkurt, yılana benzeyen biberin kendilerine bereket getirmesini diledi.