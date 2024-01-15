Samanyolu Haber /Gündem / Gözaltına alınan İsrailli futbolcu serbest bırakıldı: Tutuksuz yargılanacak /15 Ocak 2024 12:44

Gözaltına alınan İsrailli futbolcu serbest bırakıldı: Tutuksuz yargılanacak

Gol sevinci nedeniyle gözaltına alınan Antalyaspor’un İsrailli futbolcusu Sagiv Jehezkel, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı

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Antalyaspor’un İsrailli futbolcusu Sagiv Jehezkel, dün Süper Lig maçında Trabzonspor’a attığı golden sonraki tepki çeken sevinci nedeniyle gözaltına alındı. Jehezkel, ifadesi sonrası tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Jehezkel maçın 68. dakikasında skoru 1-1’e getiren golü attıktan sonra kameralara yönelmiş ve eline sarılmış beyaz sargıyı kameralara göstermişti.

Beyaz sargıda “100 gün, 7 Ekim” yazısı ve Davud Yıldızı bulunuyordu.

İsrail, Hamas'ın 7 Ekim'de düzenlediği saldırıları sonrası aynı gün Gazze'ye yönelik saldırılarına, daha sonra da bölgeyi işgale başlamıştı.
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