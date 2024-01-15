Bütçede aralıkta 842 milyar TL'lik rekor açık

Hazine ve Maliye Bakanlığı, aralık ayı bütçe verilerini açıkladı. Buna göre merkezi bütçe, aralık ayında 842,5 milyar TL ile rekor açık verdi.





2023 yılındaki toplam bütçe açığı ise 1 trilyon 375 milyar TL'ye ulaştı. Bu rakam da yıllık bazda tüm zamanların zirvesi olarak kayıtlara geçti.





Hazine'nin aralıkta nakit açığı 197 milyar TL iken bütçe açığının 842,5 milyar TL olarak açıklanması dikkat çekti. Bütçe açığında bir önceki rekor temmuzda 219,6 milyar TL ile kırılmıştı. Aralıktaki rekor bu rakamın yaklaşık dört katı oldu.



