SAMANYOLUHABER.COM- UKRAYNA





Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Rusya-Ukrayna arasında süren çatışmalara ara verilmesinin yalnızca Rusya'ya fayda sağlayacağını söyledi.





Zelenski’ye göre Rus ordusu, mühimmat ve insansız hava araçlarını ikmal etmek için çatışmaların durdurulmasından faydalanabilir.





Estonya Devlet Başkanı Alar Karis ile düzenlediği basın toplantısında bir soru üzerine konuşan Zelensky, “Ukrayna topraklarındaki savaş alanında bazen bir duraklama yapmak topyekun savaşta bir duraklama manasına gelmiyor. Bu, savaşın sonu olduğu anlamına gelmiyor. Bu, Rusya Federasyonu veya başka herhangi biriyle siyasi diyaloğa yol açmaz. Ama bir duraklama olursa yalnızca Rusya Federasyonu'na yardımcı olacaktır” dedi.





Ukraynalı lider, ateşkes durumunda Rusya'nın büyük insansız hava aracı ve topçu mühimmatı açığını kapatabileceğini savundu. Ayrıca ona göre Rusya Federasyonu, İran'la füze tedariği konusunda pazarlık yapıyor ve Kuzey Kore'den şimdiden bir milyondan fazla mermi aldı.





Ukrayna Cumhurbaşkanı, müttefiklerin Ukrayna ordusunun rezervlerini yenilemek için zamanlarının olmadığını itiraf etti. Ve bu konuda acele etmek gerektiğini vurguladı.





NATO'ya üyelik için diğer ülkelerden çok daha fazla şey yaptık





Zelesnkiy, Kiev'in NATO üyeliği için diğer ülkelerden çok daha fazlasını yaptığını savundu.





10 Ocak'ta Kiev'in girişimiyle Brüksel'de Ukrayna-NATO Konseyi'nin planlanmamış bir toplantısı düzenlendi. Etkinlik sırasında Ukrayna, Batılı müttefiklerini kendilerine hava savunma sistemi ve mühimmat tedarikini artırmaya ikna etmeye çalıştı. Bu arada Baltık ülkelerini gezen Vladimir Zelensky, bazı Batılı ortaklarının Ukrayna'ya yaptığı mali ve askeri yardımdaki istikrarsızlığın "yalnızca Rusya'nın cesaretini ve gücünü güçlendirdiğinden" şikayet etti.





Zelensky ayrıca, çatışmaların patlak vermesiyle ülkeden ayrılan erkeklerin ülkelerine destek vermek için geri dönmeleri gerektiğini söyledi. Artık sadece seferberlikle silah altına alınan askerlerin sayısının artırılması açısından değil, aynı zamanda vergilerin ödenmesi konusunda da yardıma ihtiyaç duyulduğunu bu yüzden ülkeyi terk eden erkeklere ülkelerine geri dönme çağrısında bulundu.





Ukrayna Ekonomik Strateji Merkezi'ne göre, Haziran 2023 itibarıyla, Rusya'nın özel operasyonunun başlamasının ardından 6,7 milyon Ukraynalı ülkeyi terk etti. Bunların büyük çoğunluğunu kadın ve çocuklar oluşturuyor. Merkezin hesaplamalarına göre Ukrayna'nın GSYİH'sı, vatandaşların kitlesel göçü nedeniyle yıllık yaklaşık %2,7 ila %6,9 oranında geriledi.