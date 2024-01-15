Seçil Erzan yeniden hakim karşısında...

Ünlü futbolcular Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera ve Selçuk İnan’ın da bulunduğu 21 kişiyi "yüksek karlı gizli fon" vadiyle dolandırdığı gerekçesiyle özel bir bankanın Levent Büyükdere Caddesi Şubesi Müdürü Seçil Erzan'ın da aralarında bulunduğu 2'si tutuklu 7 şüpheli'nin yargılanmasına İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi’nin salonu küçük olduğundan, 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam ediliyor.

Duruşmaya tutuklu sanıklar Seçil Erzan, Ali Yörük bağlı bulundukları cezaevinden getirilirken, tutuksuz sanıklar Asiye Öztürk ve Nazlı Can ise duruşma salonunda hazır bulundu. Tanıklar Semih Kaya, Merve Yılmaz, Tanın Yılmaz duruşmaya katıldı.







“KAYITLAR İNCELENSİN”







Üçüncü kez mahkemede savunma yapan tutuklu sanık Seçil Erzan, “Süleyman Aslan, Metin Taş, Bozcada'ya ipotek koyan herkesin listesi. Semih Kaya, Merve Özer Yılmaz’a ait HTS kayıtlarının incelenmesini talep ediyorum. Parayı alıp almadığımı ispatlayamıyorum. HTS kayıtları incelesin” dedi.





“İLK FONU SEMİH KAYA’YA SÖYLEDİM”





Canımın hiçbir kıymetinin olmadığını söyleyen Seçil Erzan, “Kim ne aldığını söylesin, her şey ortaya çıksın. Şubede çok fazla döviz işlemi oluyordu, o sıralarda müfettiş gelse banka bu hareketleri fark ederdi. İlk fonu ben Semih Kaya'ya söyledim. Ben çok korkuyordum, şube müdürüydüm. Bana destek olacak insanlar vardı, her şey birbirine girdi iş çığırından çıktı” ifadelerini kullandı.





İDDİANAME





İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Galatasaraylı eski futbolcular Selçuk İnan, Emre Çolak, Emre Belözoğlu, Arda Turan, Fernando Muslera ile Buse Terim, Buse Terim'in eşi Volkan Bahçekapılı, eski kulüp tercümanı Musa Mert Çetin ve Emre Çolak'ın kardeşi Emrah Çolak gibi 18 isim şikayetçi olarak yer alıyordu.





İlk duruşmanın ardından soruşturmaları tamamlanan başka mağdurların da isimleri eklendi.





İş insanı Mert Zeydanlı, Deniz Güzel ve Nuray Şengüler'in iddianamelerinin de eklenmesiyle davadaki şikayetçi sayısı 21'e çıktı. Seçil Erzan için "Özel Belgede Sahtecilik" ve "Tacir veya Şirket Yöneticisi Olan ya da Şirket Adına Hareket Eden Kişilerin Ticari Faaliyetleri Sırasında Dolandırıcılık" suçlarından 77 yıldan 252 yıla kadar hapis talep edilirken; diğer sanıklar Ali Yörük, Kerem Can, Hüseyin Eligül, Nazlı Can, Atilla Yörük ve Asiye Öztürk'ün ise aynı suçlardan 3 yıl ile 85 yıl arasında değişen oranlarda hapisle cezalandırılmaları istendi. 12 Ocak'ta yapılan 2'nci duruşma, 13 saat sürdü.





Duruşmada Seçil Erzan ve sanıkların eklenen iddianameler nedeniyle yeniden savunmaları alındı. Tanık olarak ifade vermeyi bekleyen Semih Kaya, Erzan'ın kuzeni Tanın Yılmaz ile eşi Merve Yılmaz'ın ifadelerinin bugün alınmasına karar verilmişti.





Fatih Terim'in bir dönem yardımcılığını yapan Müfit Erkasap'ın eşi Nur Erkasap, eski erkek arkadaşı Avukat Candaş Gürol, Mustafa Sefa, Nilgün Arabacı, Gülsenal Bayramova, Oğuzhan Özerk ve Bülent Onat'ın da tanık olarak dinlenmeleri bekleniyor.