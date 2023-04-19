Samanyolu Haber /Gündem / Gözaltına alınmıştı; Bir süredir haber alınamayan Akinan'ın nerede olduğu ortaya çıktı /19 Nisan 2023 13:41

Gözaltına alınmıştı; Bir süredir haber alınamayan Akinan'ın nerede olduğu ortaya çıktı

Gazeteci Serdar Akinan, gözaltına alındı. Gerçek Gündem'in edindiği bilgilere göre Akinan İstanbul'a getirildi. Avukatının yaptığı açıklamaya göre, Akinan saatler önce gözaltına alınmasına rağmen gözaltı gerekçesine ilişkin bilgi verilmedi.

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Gazeteci Serdar Akinan, sosyal medya hesabından gözaltına alındığını duyurdu. Akinan, bir video ile “Gözaltına alınıyorum. Ayvacık ilçe emniyete götürülüyorum” notunu paylaştı.

Gerçek Gündem'in haberine göre Avukatı Serkan Günel, Akinan'ın İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube'ye getirildiğini açıkladı. Akinan'ın burada ifadesi alındıktan sonra İstanbul Adliyesi'nde savcılık ifade vermesinin beklendiği belirtildi.

Günel, ayrıca, Akinan'ın suçlandığı konu ile alakalı kendilerine bir bilgi verilmediğini açıkladı.

YAPTIĞI YAYINLARLA DİKKAT ÇEKMİŞTİ
Akinan, bir süredir Youtube’da “Delilerin Delisi” isimli kanalda video yayınlamaya başlayan Muhammet Yakut ile ilgili yayınlar yapmaya başlamış ve Yakut'un iddialarını yorumlayarak dikkatleri üstüne çekmişti.

Yakut, uzun zamandır yaptığı yayınlarla AKP iktidarını zan altında bırakırken, organize suç örgütü lideri Sedat Peker ile ilişkisi olduğu da iddia edilmişti.

DOSYAYA GİZLİLİK KARARI
İstanbul'a götürülen Gazeteci Akinan'ın gözaltına alınmasına gerekçe olan dosyaya gizlilik kararı getirildi.

BİR SÜRE ULAŞILAMADI
Gözaltına alınan gazeteci Serdar Akinan'ın yakınları ve avukatları, Akinan'ın nerede olduğunu bilmediklerini kaydetti. Akinan'ın meslektaşları, ailenin karakolu aradığını ancak "orada olmadığı" yanıtını aldıklarını aktardı. 

Akinan'ın ailesi ve avukatından aldığı bilgilere göre; Serdar Akinan'ın durumunu öğrenmek için uğraş veren yakınları başarılı olamadı. Avukatı ise, şu an nerede olduğunu bilmediklerini ancak İstanbul'a getirilmesini beklediklerini kaydetti.

Serdar Akinan'ın arkadaşı sanatçı Güvenç Dağüstün, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Serdar Akinan sabah saat 5’te Kazdağları’ndaki evi basılarak göz altına alınıyor. Ayvacık emniyetine götürüldüğü söylenmişti ancak az önce kardeşi ile konuştum. Serdar’ı bulamıyorlar. Bulsalar yanına gidecekler. Nereyi arasalar “burada değil” deniyor."

İSTANBUL'A GETİRİLDİ
Alınan bilgiye göre Serdar Akinan'ı İstanbul Emniyeti'nde görevli ekipler gözaltına aldı. Akinan, İstanbul'a getirildi.

SAATLER ÖNCE GÖZALTINA ALINDI; HALA NET BİLGİ VERİLMEDİ
Avukatı Serkan Günel, Akinan'ın İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubeye getirildiğini açıkladı.

Akinan'ın burada işlemleri bittikten sonra savcılık ifadesini vermek üzere İstanbul Adliyesi'ne götürülmesi bekleniyor.

Günel ayrıca, Akinan'ın 8 saat önce gözaltına alınmasına rağmen, "Suçlandığı konu hakkında net bilgi verilmedi şu ana kadar.." ifadelerini kullandı.
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