Peker cephesinden flaş iddia: Kılıçdaroğlu 'Gerekirse birini görüşmeye yollayacağım' dedi

Halk TV programcısı İsmail Küçükkaya, şimdilerde Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) dijital tecrit altında bulunduğu belirtilen organize suç örgütü lideri Sedat Peker'le ilgili olarak yeni bir duyum paylaştı.







Gazeteciler Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu'nun konuk olduğu yayında Küçükkaya, '(...) ama teyitlemem gerekiyor' vurgusuyla Peker'e yakın bir ismin, kendi tanıdığı biri aracılığıyla CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na mesaj gönderdiğini ve özetle "Bütün yaşadıklarını, tanıklıklarını anlatmak istiyor" dediği iddiasını aktardı.





Buna göre ana muhalefet partisi liderinin yanıtı ise "Ben bununla ilgileneceğim, gerekirse oraya birini yollayacağım" oldu.





Gazeteciler arasında geçen diyaloglar şöyle:





Küçükkaya: Şimdi teyit etmem gereken bir olay oldu. Dün öğrendim. Aslında ikinizin de yakından tanıdığı bir isim. Ama teyit etmem gerekiyor. Sedat Peker'e yakın bir isim, o kişiye ulaşmış. Demiş ki 'Ben konuşmak istiyorum.' Bu kişi de gitmiş... Size yayından sonra söyleyeceğim ismini... Bu kişi de Kılıçdaroğlu'na gitmiş, birebir görüşmüş. Demiş ki, 'Sedat Peker bütün bu yaşadıklarını, tanıklıklarını anlatmak istiyor, ama üzerinde dijital tecrit var.' Konuşma yasağı var dimi onda?





Pehlivan: Evet evet. Orada Sedat Peker kendisinden ziyade, eşinin ve çocuklarının geleceğinden endişe ediyor. Yani onların güvenliği sağlansa... Demişti 'Gerekirse bir kamikaze dalışı yaparım.'







Küçükkaya: Kılıçdaroğlu da benim tanıdığım, bana bunu anlatan kişiye 'Ben bununla ilgileneceğim, gerekirse oraya birini yollayacağım' demiş. Bunu da özel bilgi olarak aktarayım. Yayından sonra 10 dakika beklerseniz konuşalım.





Sedat Peker, yakın zamana kadar İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başta olmak üzere kimi siyasi ve bürokratlarla ilgili ifşalarıyla gündemdeydi.





Bir dönem her hafta düzenli videolar yayınlayan suç örgütü lideri, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la helalleşeceğini söylediği yayının ardından 'derin bir sessizliğe büründü.'





İlerleyen süreçte Peker'in bulunduğu ülkede dijital tecrit altına alındığı ve bu nedenle sosyal medya hesaplarında RT dahil, hiçbir şekilde paylaşım yapamadığı öğrenildi.