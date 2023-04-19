Bayram öncesi otogarda otobüsler boş kaldı

Ramazan Bayramı'na iki gün kala İstanbul otogarında alışıla gelmiş yolcu yoğunluğu oluşmadı. Tüm Otobüsçüler Federasyonu (TOF) Başkanı Mustafa Yıldırım, "Hava ve demiryollarındaki düşük fiyat uygulaması karayolunun payını yüzde 40-50 oranında daralttı. Geçen seneki tatilleri kıyasladığımızda yüzde 50 daralma var. Yani ek sefer bile doğru dürüst yapılmadı" dedi. Otobüs firmasında çalışan Yılmaz Sarıhan, "Geçen bayramlarda arabalarımız dolu gidiyordu, şimdi koltuklarımız boş gidiyor" diye konuştu.





Her bayram öncesi memleketine ve tatile gitmek isteyenlerin yoğunluk oluşturduğu otogar, bu sene sakin. Otobüslerin ve peronların da boş olduğu görüldü. Yolcular geçen yılki fiyatlarda artış olmamasının olumlu olduğunu belirtti. Tüm Otobüsçüler Federasyonu Başkanı Mustafa Yıldırım, geçen bayramlara nazaran bu yıl otogardaki yolcu yoğunluğunun yüzde 50 oranında düştüğünü söyledi. Otobüs fiyatları ise ortalama 300 ile 700 lira arasında değişiyor.





“YÜZDE 50 DARALMA VAR”





Tüm Otobüsçüler Federasyonu (TOF) Başkanı Mustafa Yıldırım, otogarda yoğunluğun olmamasının nedenlerinden birinin 14 Mayıs'ta yapılacak olan seçimler olduğunu ifade ederek, "İlkokul ve ortaöğretim okullarının tatil olması bizde büyük bir hareket yaratmaz. Bizim için üniversiteler önemli. Üniversitelerin bir kısmı zaten uzaktan eğitim yapıyor. Hareketlilik durdu. Ekonomik koşulların bozuk olması da etkiliyor. Öğrenciler seyahat edemiyor. Her hafta evine giden öğrenciler ayda bir kere gidebiliyorlar. Seçim atmosferi var bir taraftan, insanlar beklenti içinde. Hava ve demiryollarındaki düşük fiyat uygulaması karayolunun payını yüzde 40-50 oranında daralttı. Yani geçen seneki tatilleri kıyasladığımızda yüzde 50 daralma var. Yani ek sefer bile doğru dürüst yapılmadı. Çok az yöreye ek sefer yapılabildi. Onun için ek seferlerde beklenen olmadı" şeklinde konuştu.





"İNSANLARDA PARA OLMADIĞI İÇİN BİR YERE GİDEMİYOR"





Otobüs firması çalışanı Yılmaz Sarıhan geçen yıla göre yoğunluğun yarı yarıya düştüğünü belirterek, "Eski bayramlar gibi yoğunluk yok. İnsanlarda para olmadığı için bir yere gidemiyor. Geçen bayramlarda arabalarımız dolu gidiyordu, şimdi koltuklarımız boş gidiyor. Mesela arife günü arabamız boş, yolcu yok yani. Şu anda İstanbul-Ağrı arası bilet fiyatı 700-750 lira aralığında. Geçen yıl bilet fiyatları 700 liraydı. Enflasyon yüzde yüz artı bilet fiyatları yerinde duruyor. Geçen yıla göre artış yapılmadı fiyatlarda. Ama yine de yolcu yok. Durumumuz iyi değil böyle giderse firmayı kapatacağız" ifadelerini kullandı.