Gözaltındaki eski mülki amirlere emniyette işkence iddiası

Adı sık sık işkence iddiaları ile anılan Ankara Emniyeti'nden bir işkence iddiası daha geldi. Bir haftadır gözaltında tutulan ve aralarında eski vali yardımcıları ile kaymakamların da bulunduğu mülki amirlerin işkence ve tehdide maruz bırakıldıkları iddia ediliyor.

8 Nisan’da Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Hizmet Hareketi'ne yönelik yürüttüğü soruşturmalar kapsamında Ankara merkezli 22 ilde 37 eski mülki amir hakkında gözaltı kararı verilmişti.







8 ESKİ VALİ YARDIMCISI





Gözaltın listesindeki vali yardımcıları şunlar: Eski Bitlis Vali yardımcısı Kemal Karahan, eski Bayburt Vali yardımcısı Halit Benek, eski Pütürge Kaymakamı Barbaros Akbulak, eski Kars Vali yardımcısı Selçuk Haskiriş, eski Van Vali yardımcısı Ahmet Başbaydar, eski Ordu Vali yardımcısı Ahmet Akın Varıcıer, eski Muş Vali yardımcısı İdris Akça ile eski Erzincan Vali yardımcısı Mehmet Fatih Kara.





20 ESKİ KAYMAKAM





Gözaltın listesinde olan eski kaymakamlar ise şu şekilde: Çankırı Eldivan Kaymakamı Sinan İnaltekin, Tunceli Mazgirt Kaymakamı Muhammet Ali Çatalbaş, Karabük Eskipazar Kaymakamı Murat Irgatoğlu, Erzincan Çayırlı Kaymakamı Ömer Büyükergene, Denizli Bekilli Kaymakamı Mehmet Yıldız, Iğdır Aralık Kaymakamı Hayri Zorlu, Ağrı Diyadin Kaymakamı Hasan Doğan, Siirt Baykan Kaymakamı Cuma Çotu, Zonguldak Gökcebey Kaymakamı Bünyamin Bilgin, Tunceli Hozat Kaymakamı Bekir Demir, Van Çaldıran Kaymakamı Adem Can, Elazığ Keban Kaymakamı Adnan Karaosmanoğlu, Ankara Güdül Kaymakamı Fatih Arıkoğlu, Diyarbakır Dicle Kaymakamı Halil İbrahim Demirçin, Van Gürpınar Kaymakamı Fatih Sayar, Bursa Harmancık Kaymakamı Hakan Engin, Karaman Kazımkarabekir Kaymakamı Hakan Gönen, Bilecik Pazaryeri Kaymakamı Vekili Kadir Apaydın, Afyonkarahisar Sinanpaşa Kaymakam Vekili Ahmet Yıldırım.





Ayrıca kaymakam adayları Hakan Kaya, Ahmet Akyürek, Yaşar Murat Karagül, Mübarek Ağitoğlu da gözaltı listesinde.