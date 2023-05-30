Samanyolu Haber /Gündem / Gözler HÜDA PAR'da: TBMM'de yemin edecekler mi? /30 Mayıs 2023 16:43

Gözler HÜDA PAR'da: TBMM'de yemin edecekler mi?

Hizbullah'a yakınlığı sebebiyle eleştirilen HÜDA PAR'ın Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, TBMM’deki yemin törenine ilişkin açıklamalarda bulundu. Yapıcıoğlu, "Yeminimizi yapacağız, parlamentodaki görevimizi yapmaya geldik. Şov yapmaya gelmedik" ifadelerini kullandı.

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Hizbullah'ı terör örgütü olarak kabul etmeyen Cumhur İttifakı üyesi HÜDA-Par Genel Başkanı Yapıcıoğlu, Meclis'e gelerek kaydını yaptırdı, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Habertürk'ten Arzu Türkuçar'ın haberine göre; Yapıcıoğlu, Meclis'te yapılacak yemin törenine ilişkin açıklama yaptı. Seçim sonuçlarını değerlendiren Yapıcıoğlu, "Tüm milletimize hayırlar niyaz ediyorum. İnşallah canla başla hangi partiden, hangi siyasi görüşten olursa olsun elimizden geldiğince çalışacağız. Umarım bundan sonra siyasi nezaketler yerine getirmeye çalışalım" dedi.

YEMİN EDECEK Mİ?
Meclis'te yapılacak yemin töreni hakkında soruları yanıtlayan Yapıcıoğlu, "Elbette okuyacağız. Bir nokta, virgül eksik bırakmamak gerekiyor. Ekleme çıkartma yapma gibi bir durum yok. Belki konuşulması istenmeyen gündemler için kasıtlı şekilde gündeme geldi" dedi.

Yapıcıoğlu, "Seçim geçti. Eğer ciddi düşmanlık değilse bundan sonra vazgeçerler. Asla böyle bir şey gündeminizde olmadı 'Yemin etmeyeceğiz' diye bir şey söylemedik. Yeminimizi yapacağız, parlamentodaki görevimizi yapmaya geldik. Şov yapmaya gelmedik" ifadelerini kullandı.

HİZBULLAH AÇIKLAMASI
Zekeriya Yapıcıoğlu, Hizbullah hakkında gelen soru için, "Çok kasıtlı bir şey. Yüz bin defa söyledik, öyle bir şey yok. Bundan sonra inşallah iftira kampanyası sona erer. Suç işleyen birinin avukatlığını yapmak… Savunma hakkı başka savunulan kişiyle özdeşleştirmek başka bir şey" diye konuştu. 
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