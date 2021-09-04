Samanyolu Haber /Gündem / Gri pasaport skandalını örttüler /04 Eylül 2021 08:45

Gri pasaport skandalını örttüler

“AKP’li belediyelerin hizmet pasaportu ile yurtdışına insan kaçakçılığı” yaptığı iddialarına Dışişleri Bakanlığı “görevim değil” derken, İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) ve Nüfus İşleri Genel Müdürlüğü’nü işaret etti.

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Malatya Yeşilyurt Beledi-yesi’nin gri pasaport ile Almanya’ya gitmelerine aracılık ettiği kişilerin Türkiye’ye geri dönmemesi ile ortaya çıkan ve diğer AKP’li belediyelere de sıçrayan “hizmet damgalı pasaport ile insan kaçakçılığı” iddialarının üzerinden aylar geçti. Konuya ilişkin İçişleri Bakanlığı’nca başlatıldığı duyurulan soruşturmaların hangi aşamada olduğu bilinmiyor. Bu süreçte CHP’li Bingöl, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na “kaçakçılık iddalarını” sordu. 

İçişleri Bakanlığı, CİMER üzerinden sorulan soruları Ankara İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü’ne yönlendirildi. Aylar sonra gelen yanıtta “Pasaport iş ve işlemleri 02.04.2018 tarihinden itibaren Nüfus Müdürlükleri tarafından yürütülmeye başlanılmış olup Emniyet EGM 2011 sonrasına ait pasaport dosyaları arşivi devir alınmıştır” denildi. 

“İnsan kaçakçılığı” iddialarına yönelik sorular yanıtsız bırakıldı.

Bakan Çavuşoğlu ise Bingöl’ün sorusuna “Hizmet damgalı pasaportların düzenlenmesine ilişkin hususlar Bakanlığımız görev alanına girmemektedir. Bununla birlikte ilgili ülkelere bu hususta aldığımız tedbirler hakkında bilgilendirmede bulunulmuştur” yanıtı verdi. 

‘HABERLERİ YOK’
Bingöl, bakanlıklardan gelen yanıtların, AKP’li belediyelerin devlet pasaportu ile yaptığı insan kaçakçılığına göz yumulduğunu ispatladığını kaydetti. Bingöl, “Sözde bu alanda altı aydır başlatılan bir soruşturma var ama bir adım yol alabilmiş değiller. İçişleri Bakanlığı, 2002’den itibaren dağıtılan hizmet damgalı pasaportlarının sayısını dahi bilmiyor. Bir tarihe kadar EGM ve sonrası için de nüfus müdürlüklerini işaret etmekle yetiniyorlar. Daha bu kurumların İçişleri Bakanlığı’na bağlı olduğundan haberleri yok” dedi. 

‘CİDDİYETSİZLİK’
Bingöl, Pasaport Kanunu’ndaki görevlerin net olduğuna dikkat çekerek “Kanundaki görev tanımı, ‘Talep edenin mensup bulunduğu makamın yetkili amirinin başvurusu üzerine İçişleri Bakanlığı’nca verilir. İçişleri Bakanlığı’nın muvafakati ve Dışişleri Bakanlığı’nın vereceği talimat üzerine, Türkiye Cumhuriyeti büyükelçilik ve elçiliklerince de verilebilir’ diyor. Açık hükme rağmen Dışişleri, ‘Benim görev alanımda değil’ diyebiliyor. İçişleri ve Dışişleri’nin bu ciddiyetsizliği gösteriyor ki AKP döneminde verilen pasaport ile devlet kontrolünde yurtdışına kaçırılanların sayısı ortada yok. Zamana yayarak soruşturmaları çürütüyorlar. AKP’li belediyelerin yaptıkları insan kaçakçılığının üzeri örtülüyor” diye konuştu.
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