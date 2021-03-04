Güney Afrika'daki Hizmet Gönüllülerinden okullara yardım

Cape Town’daki Star Koleji ve Turkuaz Harmoni Enstitüsü ortak çalışmaya imza atarak şehirdeki okullarda yardıma muhtaç öğrencilere yardım eli uzattı.
Pandemi ve yaz tatili sebebiyle ara verilen okullar yeniden başlayınca öğle yemeği imkanı bulamayabn öğrenciler için 'sandiviç yardımı' yapılmaya başlandı
Dağıtılan sandiviçleri Turkuaz Harmoni Enstitüsü Gönüllüleri ve Star Koleji velileri birlikte hazırlıyorlar
Yiyecekler Eğitim Bakanlığı’nın gösterdiği okullara, evinden yemek getiremeyen öğrencilere teslim ediliyor. Kampanya ile okulda yemek yeme imkanı bulan öğrenciler oldukça memnun .