Samanyolu Haber /Gündem / Güney Afrika'daki Hizmet Gönüllülerinden okullara yardım /04 Mart 2021 19:43

Güney Afrika'daki Hizmet Gönüllülerinden okullara yardım

Güney Afrika Cumhuriyeti’nin Cape Town şehrinde yaşayan Hizmet gönüllüleri ihtiyaç sahiplerine el uzatıyor.

SHABER3.COM

Cape Town’daki Star Koleji ve Turkuaz Harmoni Enstitüsü ortak çalışmaya imza atarak şehirdeki okullarda yardıma muhtaç öğrencilere yardım eli uzattı. 

Pandemi ve yaz tatili sebebiyle ara verilen okullar yeniden başlayınca öğle yemeği imkanı bulamayabn öğrenciler için 'sandiviç yardımı' yapılmaya başlandı 


Dağıtılan sandiviçleri Turkuaz Harmoni Enstitüsü Gönüllüleri ve  Star Koleji velileri birlikte hazırlıyorlar 


Yiyecekler Eğitim Bakanlığı’nın gösterdiği okullara, evinden yemek getiremeyen öğrencilere teslim ediliyor. Kampanya ile okulda yemek yeme imkanı bulan öğrenciler oldukça memnun . 



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