Samanyolu Haber /Gündem / Günlük garantisi 45 bin araç... Erdoğan, Çanakkale’den geçen 14 bin araçla övündü /19 Temmuz 2022 09:36

Günlük garantisi 45 bin araç... Erdoğan, Çanakkale’den geçen 14 bin araçla övündü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hazine’nin günlük 45 bin araç geçiş garantisi verdiği Çanakkale Köprüsü’nde bayram arifesinde 14 bin 275 araç geçmesiyle övündü.

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Yap-işlet-devret modeliyle inşa edilen 1915 Çanakkale Köprüsü’nde yıllık 16 milyon 425 araç için Hazine garantisi verilmişti. Bu da günlük 45 bin araca denk geliyor. Garanti tutturulamazsa aradaki fark Hazine’den karşılanıyor. Köprü 18 Mart’ta açılmıştı.

Diken'de yer alan habere göre; Çanakkale Köprüsü’nde minibüsler 250 lira, yolcu otobüsleri 450 lira, kamyonlar 500 lira TIR’lar 950 lira motosikletler 50 lira, otomobillerse Erdoğan’ın deyişiyle ‘200 liracık‘ ödüyor. Hem köprü hem de otoyolu tamamen kullanan bir otomobil sürücüsünün cebinden çıkan paraysa 272 lira.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 11 Temmuz’da yazılı açıklama yayınlayarak köprüden 4 Temmuz’da 7 bin 31, 8 Temmuz’da (bayram arifesi) 14 bin 275 araç geçtiğini söylemişti. Bakan, Osmangazi Köprüsü’nden arife günü 80 bin 624 araç geçtiğini açıklarken bayramın diğer günleriyle ilgili veri paylaşmamıştı.

Erdoğan, dün kabine toplantısı sonrası yaptığı konuşmasında şunları söyledi:

“Bunlarla birlikte Türkiye gerçekten çağını farklı bir şekilde yaşamaya başlamıştır. Devletin kasasından tek kuruş çıkmadan 2 milyar 545 milyon avro maliyetle inşa edilen 1915 Çanakkale Köprüsü’nü 8 Temmuz günü, 14 bin 275 araç kullanmıştır. Nereden nereye?”

Karaismailoğlu, köprünün açılışından yaklaşık 10 gün sonra ortalama 6 bin araç geçtiğini açıklamıştı.

Muhalefet köprüdeki kur ve araç garantisi yüzünden kamunun borç yükünün arttığını söylüyor.
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