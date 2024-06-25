Gurbetçilere şok ayrım: AKP’li gurbetçiler THY biletini indirimli alacak

Almanya’da faaliyet yürüten Türk Demokratlar Birliği (UID) AKP’nin Avrupa’daki kolu.







Alman iç istihbarat teşkilatı raporunda 2004'te kurulan ve merkezi Köln'de bulunan UID için "devlete, daha doğrusu hükümete yakın" ifadeleri kullanılmıştı.





Cumhuriyet'te yer alan habere göre UID'nin AKP'nin Almanya'ya nüfuz etmede oynadığı role ilişkin olarak da şunlar kaydediliyor:





"Almanya'da önemli bir mobilizasyon potansiyeline sahip olan UID, bu potansiyelini Türkiye'de 2023 yılında yapılan parlamento ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de ortaya koymuştur. UID, AKP yetkilileri ve Türk hükümeti üyeleriyle düzenli toplantılar yaparak Türkiye ile olan bağlarını gözler önüne sermektedir."





THY’DEN AKP’Lİ GURBETÇİLERE KIYAK





Kamu kurumu olan Türk Hava Yolları bu dernekle yaptığı anlaşma ile AKP’ye yakın UID üyelerini Türkiye’ye indirimli taşıyacak.





Bu konudaki duyuruyu gazeteci Nevşin Mengü’nün X’ten paylaşarak şu notu ekledi:





"Yazın Türkiye'ye gelmek isteyen gurbetçilerin en çok yakındığı şeylerden biri malum, uçak bilet fiyatları. Türk Hava Yolları AKP'nin Almanya kolu diyebileceğimiz UID ile bir anlaşma yapmış, anlaşmaya göre UID üyeleri indirimli biletlerden yararlanabilecek. E bu durumda AKP'li olmayan gurbetçilerin başı kel mi? Bu nasıl iş? Anlaşma Almanya'da da haber oldu."