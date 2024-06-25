Samanyolu Haber /Gündem / Gazeteci Vedat Demir ve 313 kişi için AİHM'den ihlal kararı: Türkiye tazminata mahkum edildi /25 Haziran 2024 16:53

Gazeteci Vedat Demir ve 313 kişi için AİHM'den ihlal kararı: Türkiye tazminata mahkum edildi

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, 15 Temmuz sonrası ortaya konan bir hukuksuzluk için daha hak ihlali kararı verdi. Dosyadaki 314 kişinin haklarının ihlal edildiğine hükmeden AİHM, Türkiye'yi 314 kişi için ayrı ayrı tazminata mahkum etti.

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Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, 314 kişi hakkında verilen gözaltı ve tutuklanma kararlarına ilişkin "Sözleşmenin 5/1 maddesinin ihlal edildiğine” karar vererek hukuksuzluğu tescil etti. AİHM'nin kararına göre kişi başı 5 bin Euro tazminat ödenecek.

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde öğretim üyeliği yapan ve 15 Temmuz'dan sonra mesleğine son verilen gazeteci Vedat Demir, AİHM'in hakkında verdiği kararı sosyal medya platformu X’teki hesabından duyurdu.  

Demir AİHM’in kararı ile ilgili şu mesajı paylaştı:

‘8 yıl sonra AİHM gözaltı ve tutuklanmamla ilgili olarak  "Sözleşmenin 5 § 1 maddesinin ihlal edildiğine” karar vererek hukuksuzluğu tescil etti.

Sadece "demokrasi, hukuk ve basın özgürlüğünü" savunduğum ve onlar gibi düşünmediğim için 'rejim muhafızlarınca' hedef gösterilmiştim.’


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