Erdoğan ile Putin’in görüşme tarihi netleşti: Türkiye’de değil

Samanyoluhaber.com - Moskova





Açıklamaya göre, görüşmenin bir parçası olarak, iki ülkenin liderleri Şangay İşbirliği Örgütü zirvesinde şahsen buluşma kararı aldı. Vladimir Putin de Türk meslektaşına başsağlığı dilekleri için teşekkür etti. Başkanlar terör saldırılarına karşı çalışmaya devam etme konusunda mutabakata vardı.AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i telefonla arayayak başsağlığı mesajı iletti.Erdoğan, Dağıstan’daki terör saldırılarıyla ilgili taziyelerini ilettiği görüşmesinde Ankara'nın terörün her türlüsüne karşı olduğunu bir kez daha vurguladı.RİA Novosti’nin haberine göre, görüşmede Erdoğan'ın, Türkiye'nin her türlü teröre karşı olduğunu, terör saldırılarını kınadığını, ölenler için Rus halkına başsağlığı dilediğini, yaralılara da acil şifalar dilediğini ifade ettiği belirtildi.Türkiye cumhurbaşkanı, Ankara'nın bölgedeki tüm çatışmaları sona erdirmek için çaba göstermeye devam edeceğini de sözlerine ekledi.