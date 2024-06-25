Samanyolu Haber /Gündem / Hasta mı prompter arızası mı; Bahçeli'nin sağlık durumu tartışma konusu oldu /25 Haziran 2024 16:17

Hasta mı prompter arızası mı; Bahçeli'nin sağlık durumu tartışma konusu oldu

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin grup toplantısındaki açıklamalarını oturarak yapması tartışmaları da beraberinde getirdi. Kimi iddialara göre Bahçeli rahatsızlandı. Kimi iddialara göre ise konuşma metni promptere yansıtılamadı ve metni okumak için oturdu. İşte günün dikkat çeken olayı.

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Ankara kulislerinde en çok konuşulan konulardan biri MHP lideri Devlet Bahçeli'nin durumuydu. Haberlere göre Bahçeli grup toplantısının ardından rahatsızlandı ve gazeteciler salondan çıkarıldı. Ancak olayla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

TBMM'de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin grup toplantısının ardından rahatsızlandığı öne sürüldü.

Cumhuriyet'in aktardığına göre; Meclis kulisinde dinlenen Bahçeli’nin etrafı partililer tarafından kapatıldı. Basın mensupları ise alandan çıkarıldı.

MHP'Lİ DOĞAN VE GAZETECİLER ARASINDA GERGİNLİK
Bu sırada görüntü almak isteyen gazeteciler ile MHP Ankara İl Başkanı Alparslan Doğan arasında tartışma yaşandı.

DURUMU İYİ
Bahçeli'nin durumunun iyi olduğunu söyleyen Halk TV muhabiri Sibel Mazrek, MHP Lideri ile ilgili kapsamlı bir açıklamayı partililerin yapacağını belirtti.

GRUP TOPLANTISINDAN ÖNCE TANSİYONU DÜŞMÜŞ
Bahçeli'nin daha önce olduğu gibi ayakta kürsüde konuşmak yerine grup toplantısını oturarak gerçekleştirmesi ve prompter kullanmayıp notlarını kağıttan duraksayarak okuması dikkat çekmişti.

Toplantı öncesi tansiyonunun düştüğü öğrenilen Bahçeli, grup konuşmasının ardından destek alarak ayağa kalktı.

PROMPTER ARIZASI MI?
Diğer yandan kim parti kaynakları ise hastalık iddiasını reddediyor. MHP'li kimi kaynaklara göre, toplantı öncesinde konuşma metni değiştirildi ancak promptere yansıtılamadı. Bu sebeple Bahçeli konuşmasını elindeki kağıttan ve oturarak yapmayı tercih etti.

Henüz sebebi resmi olarak açıklanmayan bu gelişme, günün en çok konuşulan haberleri arasında.
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