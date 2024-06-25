Hasta mı prompter arızası mı; Bahçeli'nin sağlık durumu tartışma konusu oldu

Ankara kulislerinde en çok konuşulan konulardan biri MHP lideri Devlet Bahçeli'nin durumuydu. Haberlere göre Bahçeli grup toplantısının ardından rahatsızlandı ve gazeteciler salondan çıkarıldı. Ancak olayla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.







Toplantı öncesi tansiyonunun düştüğü öğrenilen Bahçeli, grup konuşmasının ardından destek alarak ayağa kalktı.





PROMPTER ARIZASI MI?

Diğer yandan kim parti kaynakları ise hastalık iddiasını reddediyor. MHP'li kimi kaynaklara göre, toplantı öncesinde konuşma metni değiştirildi ancak promptere yansıtılamadı. Bu sebeple Bahçeli konuşmasını elindeki kağıttan ve oturarak yapmayı tercih etti.







Henüz sebebi resmi olarak açıklanmayan bu gelişme, günün en çok konuşulan haberleri arasında.



TBMM'de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin grup toplantısının ardından rahatsızlandığı öne sürüldü.Cumhuriyet'in aktardığına göre; Meclis kulisinde dinlenen Bahçeli’nin etrafı partililer tarafından kapatıldı. Basın mensupları ise alandan çıkarıldı.Bu sırada görüntü almak isteyen gazeteciler ile MHP Ankara İl Başkanı Alparslan Doğan arasında tartışma yaşandı.Bahçeli'nin durumunun iyi olduğunu söyleyen Halk TV muhabiri Sibel Mazrek, MHP Lideri ile ilgili kapsamlı bir açıklamayı partililerin yapacağını belirtti.Bahçeli'nin daha önce olduğu gibi ayakta kürsüde konuşmak yerine grup toplantısını oturarak gerçekleştirmesi ve prompter kullanmayıp notlarını kağıttan duraksayarak okuması dikkat çekmişti.