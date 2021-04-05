Samanyolu Haber /Gündem / Gürdeniz'in eşi Perinçek'çilere veryansın etti: Yazıklar olsun size! /05 Nisan 2021 13:04

Gürdeniz'in eşi Perinçek'çilere veryansın etti: Yazıklar olsun size!

Vatan Partisi'ne ait Türkiye Gençlik Birliği (TGB) yapılanmasının emekli amirallerin "Tekkedeki amiral", "Montrö'nün tartışmaya açılması”, "Atatürk ilke ve devrimleri" konularındaki bildirisine, emekli amiral Cem Gürdeniz'in eşi Rengin Gürdeniz tepki gösterdi.

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Amirallerin bildirisi sonrası TGB'nin sosyal medya hesabından yapılan "Bugün her cephede kahramanca savaşan Türk ordusunu, Atatürk çizgisinden çıkmış olarak göstermek Vatan Savaşımıza kara çalan vahim bir yanlıştır" açıklama sonrası emekli Amiral Cem Gürdeniz'in eşi Rengin Gürdeniz TGB'ye tepki gösterdi.

Rengin Gürdeniz, TGB'nin sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabının altına "Bir daha asla Cem Gürdeniz'i konferans talebi için aramayın. Ben eşi olarak izin vermeyeceğim gerçekten yazıklar olsun. Gerçekten bunu yazdığınıza inanamıyorum yazıklar olsun siz ne hale gelmişsiniz" yazdı. Bayan Gürdeniz bir dizi twite cevap verdi.



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