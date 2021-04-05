Gürdeniz'in eşi Perinçek'çilere veryansın etti: Yazıklar olsun size!

Amirallerin bildirisi sonrası TGB'nin sosyal medya hesabından yapılan "Bugün her cephede kahramanca savaşan Türk ordusunu, Atatürk çizgisinden çıkmış olarak göstermek Vatan Savaşımıza kara çalan vahim bir yanlıştır" açıklama sonrası emekli Amiral Cem Gürdeniz'in eşi Rengin Gürdeniz TGB'ye tepki gösterdi.







Rengin Gürdeniz, TGB'nin sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabının altına "Bir daha asla Cem Gürdeniz'i konferans talebi için aramayın. Ben eşi olarak izin vermeyeceğim gerçekten yazıklar olsun. Gerçekten bunu yazdığınıza inanamıyorum yazıklar olsun siz ne hale gelmişsiniz" yazdı. Bayan Gürdeniz bir dizi twite cevap verdi.











