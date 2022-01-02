Samanyolu Haber /Gündem / Habercilikte yeni dönem: Hürriyet 'zam' haberlerinde 'Yeni Tarife'ye geçti /02 Ocak 2022 14:33

Habercilikte yeni dönem: Hürriyet 'zam' haberlerinde 'Yeni Tarife'ye geçti

Vatandaş her alandan gelen zam haberleriyle büyük şok yaşarken, Demirören gruba ait Hürriyet gazetesinin 2 Ocak tarihli manşeti, sosyal medyada tepki çekti. Hürriyet, elektriğe gelen yüzde 52 ve yüzde 130 zammı "Yeni Tarife" olarak duyurdu.

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Ardı arkası kesilmeyen zamlar yurttaşın cebini yakarken elektrik, doğalgaz, akaryakıt, köprü ve otoyol ücretleri, harçlar, vergiler ve cezalarla birçok başlıkta 2022, zam yağmuru ile geldi.

Konutlarda kullanılan doğalgaza yüzde 25 oranında zam yapıldı. Elektriğe mesken, sanayi ve ticarethane abone grupları için vergi ve fonlar dahil ortalama yüzde 52 ile yüzde 130 arasında değişen oranlarda zam geldi. Elektrik üretim santrallerinin kullandığı doğalgazın satış fiyatı yüzde 15, sanayi kullanılan doğalgazın fiyatı ise yüzde 50 arttı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı da İstanbul'da 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak köprülere yapılan zamları duyurdu.

Yurttaş, 2022'nin ilk günlerine zam yağmuru eşliğinde uyanırken; iktidara yakın yayın politikasıyla eleştiri odağı olan Demirören gruba ait Hürriyet gazetesinin 2 Ocak tarihli manşeti, sosyal medyada tepki çekti.

Hürriyet gazetesi, elektriğe gelen yüzde 52 ve yüzde 130'luk zammı "Yeni Tarife" olarak duyurdu. Öte yandan söz konusu haberde, köprülere gelen zamlar da 'uygulama' olarak nitelendirildi.

İşte sosyal medyada tepki çeken o manşet...



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