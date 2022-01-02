Samanyolu Haber /Gündem / MAK Danışmanlık: CHP'nin oyları artmıyor ama Mart'ta birinci parti olabilir /02 Ocak 2022 14:03

MAK Danışmanlık: CHP'nin oyları artmıyor ama Mart'ta birinci parti olabilir

MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, CHP’nin oylarının sabit kaldığını, ancak AKP’nin düşen oyları nedeniyle mart ayında birinci parti olabileceğini söyledi.

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MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ”CHP; sağ sol geçirgenliğinin çok az olması nedeniyle oy artışı yaşamamakta -ama rakibinin düşen oyları nedeniyle- kendisinin oyu sabit kaldığı için göreceli yükseliş yaşamakta. Rakibinde düşüş CHP’de mevcut durumu koruma eğilimi devam ederse Mart 2022’den itibaren birinci parti olur" dedi. 

Kulat, şu ifadeleri kullandı: 

"Kasım sonu itibarıyle % 30 un altına inen oy oranı... Aralık sonu açıklanan Asgari ücret ve dövizi frenleme algısıyla 0.8 puanlık yükseliş ile yeniden 30 a çıkmıştı.

Bu haliyle; -teskilatın yeni bir motivasyon yakalama gayreti- son zamlar ve zamların zamanlaması ile sıfırlandı.

CHP; sağ sol geçirgenliginin çok az olması nedeniyle oy artışı yaşamamakta -ama rakibinin düşen oyları nedeniyle- kendisinin oyu sabit kaldığı için göreceli yükseliş yaşamakta. Rakibinde düşüş CHP de mevcut durumu koruma eğilimi devam ederse MART 2022 den itibaren 1. Parti olur.

İYİ PARTİ yükselme eğilimi en istikrarlı durumunda -zaman zaman duraksama olsa da- son 2 yılda hemen her ay yükseliş kaydetti. İktidar dolmuşundan inen her 4 yolcudan ikisi (durakta arkadan gelen yeni bir AK PARTİ dolmuşu yerine) İYİ Parti otobüsünü tercih etti.

Siyasetin asıl büyük şekillenme sürecini DEVA Partisi / GELECEK Partisi / Yeniden Refah Partisi / Bağımsız Türkiye Partisi / Demokrat Parti / HÜDAPAR / TDP gibi İKTİDARDAN OY ALABİLME POTANSİYELİ olan partilerin 2022 nin ilk aylarındaki performansları belirleyecek"


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