Hablemitoğlu ailesinin avukatı: 'Katil zanlısı MİT elemanı, Cemaat yaptı diyemeyiz'

IŞİD’e patlayıcı taşıyan soğan yüklü TIR’da suçüstü yakalanan, Hablemitoğlu suikastında da adı geçen eski asker Nuri Gökhan Bozkır, MİT operasyonu ile Ukrayna’dan Türkiye’ye getirildi.







Bozkır’ın getirilmesi Hablemitoğlu cinayetini yeniden gündeme taşırken, Hablemitoğlu ailesinin avukatı Ersan Barkın tanık ifadesine göre katil zanlısının MİT elemanı olduğunu kaydetti.





YAKALAMA KARARI 2019’DA ÇIKARILDI

2002 yılında öldürülen Necip Hablemitoğlu’nun suikastın faillerine ilişkin bilgiye sahip olduğu öne sürülen Ukrayna’da bulunan Nuri Gökhan Bozkır hakkında, “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma” ve “tasarlayarak öldürme” suçlarından 14 Mayıs 2019’da Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliğince yakalama kararı çıkartıldı. Adı başta Suriye olmak üzere birçok ülkeye yasa dışı silah ticaretine de karışan Bozkır, MİT tarafından Ukrayna’da yakalanıp Türkiye’ye getirildi. Bozkır’ın, Ankara Emniyeti’nde sorgusu devam ediyor. MİT tarafından Türkiye’ye getirilen Bozkır’ın gözaltı fotoğrafları yayınlandı. Fotoğraflarda Bozkır’ın oldukça zayıfladığı ve yüzünde işkence gördüğüne dair izler dikkat çekti.





‘KATİL ZANLISI MİT GÖREVLİSİ’

Hablemitoğlu ailesinin avukatı Ersan Barkın, Bozkır’ın yakalanması üzerine Tele1’e açıklamalarda bulundu. Cinayeti Hizmet Hareketi'nin işlediğinin söylenemeyeceğini söyleyen Avukat Barkın, cinayeti kimin işlediğinin bilinmediğini belirtti. Barkın, tanık ifadesine göre, katil zanlısının MİT elemanı olduğu ve Gökhan Nuri Bozkır’ın bu kişiyle ilişkili olduğunu kaydetti. Bozkır’ın getirilmesini televizyondan öğrendiklerini belirten Barkın, Bozkır’ın getirilmesinin cinayetin ve ardındaki gücün aydınlanmasına katkısı olmasını umduklarını kaydetti. Barkın, canlı yayında sunucunun “Cemaatin işlediğini söyleyebilir miyiz?” sorusu üzerine şunları söyledi: “(Cinayeti Gülen Hareketi işledi ) Diyemeyiz. Diyemeyiz sorusu da kimseyi memnun etmiyor. Hablemitoğlu cinayetini kimin işlediğini kimse bilmiyor. Bir gazetecinin tanık ifadesine göre, katil olan kişi Gökhan Nuri Bozkır değil. Başka bir kişi. İfadesinin alınmasını talep ettiğimizde o kişinin olay tarihinde MİT görevlisi olduğu ve yurtdışında olduğuna dair rapor sundular. Gökhan Nuri Bozkır, bu kişiyle ilişkili.”





ŞENGÜL HABLEMİTOĞLU: ADALETE VE DEVLETE İNANCIMIZI KAYBETTİK

Necip Hablemitoğlu’nun eşi Şengül Hablemitoğlu ise Bozkır’ın getirilmesi sonrası sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Biz canımızdan olup, hayal bile edemeyeceğiniz zor bir 20 yılı tamamladık. Adalete, devlete inancımızı ve güvenimizi kaybettik. Ayrıca ne ailemize, ne avukatımıza iletilen herhangi bir şey yok. Süreci, yaşadıklarımızı bilemezsiniz. O yüzden yorumlarınıza dikkat ediniz” ifadelerine yer vermişti.