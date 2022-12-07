Samanyolu Haber /Gündem / 'Hablemitoğlu cinayetine bakan savcılık Erdoğan'ın 20 yıl önceki telefon kayıtlarını elde etti' /07 Aralık 2022 16:19

'Hablemitoğlu cinayetine bakan savcılık Erdoğan'ın 20 yıl önceki telefon kayıtlarını elde etti'

Tutuklu eski MİT mensubu Enver Altaylı, Hablemitoğlu iddianamesini hazırlayan Ankara Başsavcılığı'nın AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yakın çevresiyle muhalefet liderlerinin 20 yıl önceki telefon kayıtlarını hukuksuz bir şekilde elde ettiğini belirterek, "siyasi skandal' uyarısı yaptı.

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Eski MİT Mensubu Enver Altaylı, Necip Hablemitoğlu cinayeti iddianamesinde gerçeğe değil kurgusal gerçeklere yer verildiğini belirterek, Ankara Cumhuriyet Savcılığı’nın liderlerin 20 yıl önceki telefon kayıtları üzerinden siyasi skandal çıkarılacağını öne sürdü.

BİRİLERİ GELSİN KURGU YERİNE GERÇEKLERİ AÇIKLASIN
Hablemitoğlu iddianamesinde cinayete azmettirmekle suçlanan Altaylı, sosyal medya hesabından iddianame ile ilgili değerlendirmede bulundu. Altaylı, şu paylaşımı yaptı:

“Ondan sonra da bekle ki birileri gelsin ve bu “kurgu gerçekler” yerine hakikatleri açıklasın! Hakkımda hazırlanmış olan ve beni odak noktasına koyan iddianamenin yaptığı da tam olarak budur.

Bu iddianamede yer alan “kurgu gerçekleri” tek tek ortaya koyacağım. Ancak hukuk devletinin bekasını ilgilendiren bir hakikat var ki, onu açıklamamın öncelik arz ettiği kanaatindeyim.

MUHALEFET LİDERLERİNİN 20 YIL ÖNCEKİ TELEFON KAYITLARI ELDE EDİLDİ
İddianamede belirtilen pek çok “kurgu gerçeğin” yanında bir de tartışmaya açık olmayan bir hakikat ikrar edilmiştir. Ankara CBS, soruşturma bahanesiyle bütün muhalefet liderlerinin 20 yıl önceki detaylı telefon kayıtlarını hukuka aykırı bir şekilde elde etmiştir.

ERDOĞAN VE ÇEVRESİNİN TELEFON KAYITLARI DA VAR
Bununla da yetinilmemiş, iktidar cenahında yer alan herkesin detaylı telefon kayıtları elde edilmiştir. İlaveten, Sayın Cumhurbaşkanı ve yakın çevresinin de detaylı telefon kayıtları elde edilmiştir.

Nitekim Ankara CBS soruşturma bahanesiyle ”tüm Türkiye’nin” detaylı telefon kayıtlarını hukuka aykırı şekilde elde etmiştir.

Bir de muhalefet liderlerinin arama trafiğine Bin Ladin’i ekleyip, olay anında olay yerinde olduğunu gösteren verileri de ekleselerdi!

Bugüne kadar değişik şekillerde ve vesilelerle pek çok kere terörist ilan edilmiş olan muhalefet liderleri oldu mu size ispatlı teröristler!

EMNİYETTE TELEFONUMA GİRİLİP MÜDAHALE EDİLDİ
Aklınıza ”polisimiz kesinlikle böyle bir şey yapmaz” düşüncesi gelebilir. Ama ben başıma geldiği için ve belgelerle de ispat edebildiğim için böyle şeylerin olduğunu ve olabildiğini çok iyi biliyorum.

Mesela ben 20 Ağustos 2017’de gözaltına alındığımda telefonlarıma el konulmuştu. Telefonlarım polisin elindeyken telefonumla Youtube’a girilip müzik dinlenmiş olduğunu, bu cihazlara müdahale edilmiş olduğunu belgelerle, bilirkişi raporlarıyla ispat ettim.

MÜDAHALE EDİLDİĞİ İSPATLI BU VERİLERLE HALA HAPİSTE TUTULUYORUM
Ama ilginçtir ki ben, müdahale edildiği ispatlı olan bu dijital verilere dayanılarak hala hapiste tutuluyorum. Pirincin taşını gösterdiğiniz halde, pirincin taşını ayıklamanız pek mümkün olmayabiliyor. Alın size ”post-truth”!

BU SENARYOYU ENGELLEMENİN TEK BİR YOLU VAR
Bu noktada, ortada çok büyük bir hukuk skandalı vardır ve bu hukuk skandalının yakın zamanda büyük bir siyasi skandal yaratmak için kullanılması muhtemeldir.

Böyle bir senaryoyu engellemenin de tek bir yolu vardır: Hukuk devleti içerisinde bu kişisel bilgileri hukuka aykırı olarak saklayan, isteyen, hazır eden, iddianameye delil olarak ekleyen ve bunları kullanarak iddianameyi kabul eden herkesin hukuk önünde hesap vermesi.”

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