Samanyolu Haber /Gündem / ‘Hablemitoğlu’na tetiği çekmekle suçlanan Ahmet Tarkan Mumcuoğlu MİT’te görevliydi’ /18 Haziran 2022 18:04

‘Hablemitoğlu’na tetiği çekmekle suçlanan Ahmet Tarkan Mumcuoğlu MİT’te görevliydi’

AKP MKYK Üyesi Şamil Tayyar, Necip Hablemitoğlu suikastı soruşturmasında tutuklanan emekli yüzbaşı Ahmet Tarkan Mumcuoğlu’nun MİT’te görevli olduğunu söyledi.

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20 yıl önce evinin önünde uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybeden Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 zanlıdan biri olan emekli yüzbaşı Ahmet Tarkan Mumcuoğlu tutuklandı.

AKP Gaziantep eski milletvekili ve MKYK üyesi Şamil Tayyar sosyal medya hesabı üzerinden Hablemitoğlu suikastıyla ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Hablemitoğlu cinayetinde tetiği çektiği iddia edilen emekli yüzbaşı Ahmet Tarkan Mumcuoğlu’nun gözaltına alınıncaya kadar MİT’te görevli olduğunu kaydeden Şamil Tayyar, yurtdışına kaçan emekli Albay Levent Göktaş’ın geçtiğimiz yıllarda MİT Müsteşarlığı için aday gösterildiğini belirtti.


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