Samanyolu Haber /Gündem / Hafız olduğunu söyleyen gençten ‘ekonomi’ dersi /19 Temmuz 2022 11:53

Hafız olduğunu söyleyen gençten ‘ekonomi’ dersi

Hafız olduğunu söyleyen gençten ‘ekonomi’ dersi. Türkiye gibi cennet bir coğrafyada fakirliğin en dibini yaşıyoruz

Sosyal Medyada gündem oldu

İstanbul'da hafız olduğunu söyleyen bir gencin sokak röportajındaki konuşması sosyal medyada gündeme oturdu. Ekonominin iyi olduğunu söyleyen bir vatandaşla tartışan genç, "Biz Türkiye gibi cennet bir coğrafyada yaşarken fakirliğin de en dibini yaşıyoruz" dedi.


'Kanal Dünya' isimli YouTube kanalının İstanbul Eminönü'nde gerçekleştirdiği sokak röportajı sosyal medyada gündem oldu.

Hafız olduğunu söyleyen bir gencin, ekonominin iyi olduğunu ifade eden kişiyle tartışırken yaptığı konuşma röportaja damga vurdu.

Genç, sokak röportajında şu ifadeleri kullandı:

"Biz Türkiye gibi cennet bir coğrafyada yaşarken fakirliğin de en dibini yaşıyoruz. Niye böyle? Bizim Avrupa'dan ne farkımız var? Biz onlardan coğrafi olarak, turizm ve sanayi olarak daha iyi olabiliriz. Biz Yunanların, antik ırkların meskeniyiz, ortak noktasıyız. Avrupa'nın Asya'nın birleştirici noktasıyız. Buna rağmen neden fakirliğin dibindeyiz?

Ben hafızım, annem hoca. Ben Arapça okuyorum. Herkes başörtülü oldu ama artık başörtülü olmanın anlamı yok. Eskiden başörtüyü takarsan sen dindardın. Şimdi başörtüsünü takıyor ama başörtülü mü, dindar mı belli bile değil. Çünkü din yozlaştırıldı abi.”
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Hafız olduğunu söyleyen gençten ‘ekonomi’ dersi Sonraki Haber >>

Sosyal Medyada gündem oldu

Sosyal Medyada gündem oldu

AKP'liler İngiltere'ye nasıl kaçıyor

AKP'liler İngiltere'ye nasıl kaçıyor

Yıldız isim şoka girdi...

Yıldız isim şoka girdi...

Millet Bahçesi'nin sararan çimlerini açılış için yeşile boyadılar

Millet Bahçesi'nin sararan çimlerini açılış için yeşile boyadılar

Göçmenlerin Yunanistan tarafından geri itilişini paylaştılar

Göçmenlerin Yunanistan tarafından geri itilişini paylaştılar

Yeşil sahalarda ilk defa denediler

Yeşil sahalarda ilk defa denediler

[Harun Tokak ] Gözyaşları

[Harun Tokak ] Gözyaşları

Saraçhane dolmadı, İmamoğlu şaşırdı

Saraçhane dolmadı, İmamoğlu şaşırdı

'70'e yakın kişinin ölümünün askerle ilgisi yok!'

'70'e yakın kişinin ölümünün askerle ilgisi yok!'

15 Temmuz Erdoğan için lütuf muydu? Kurduğu bir tuzak mıydı?

15 Temmuz Erdoğan için lütuf muydu? Kurduğu bir tuzak mıydı?
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:12:44