Hafız olduğunu söyleyen gençten ‘ekonomi’ dersi

İstanbul'da hafız olduğunu söyleyen bir gencin sokak röportajındaki konuşması sosyal medyada gündeme oturdu. Ekonominin iyi olduğunu söyleyen bir vatandaşla tartışan genç, "Biz Türkiye gibi cennet bir coğrafyada yaşarken fakirliğin de en dibini yaşıyoruz" dedi.









'Kanal Dünya' isimli YouTube kanalının İstanbul Eminönü'nde gerçekleştirdiği sokak röportajı sosyal medyada gündem oldu.





Hafız olduğunu söyleyen bir gencin, ekonominin iyi olduğunu ifade eden kişiyle tartışırken yaptığı konuşma röportaja damga vurdu.





Genç, sokak röportajında şu ifadeleri kullandı:





"Biz Türkiye gibi cennet bir coğrafyada yaşarken fakirliğin de en dibini yaşıyoruz. Niye böyle? Bizim Avrupa'dan ne farkımız var? Biz onlardan coğrafi olarak, turizm ve sanayi olarak daha iyi olabiliriz. Biz Yunanların, antik ırkların meskeniyiz, ortak noktasıyız. Avrupa'nın Asya'nın birleştirici noktasıyız. Buna rağmen neden fakirliğin dibindeyiz?





Ben hafızım, annem hoca. Ben Arapça okuyorum. Herkes başörtülü oldu ama artık başörtülü olmanın anlamı yok. Eskiden başörtüyü takarsan sen dindardın. Şimdi başörtüsünü takıyor ama başörtülü mü, dindar mı belli bile değil. Çünkü din yozlaştırıldı abi.”