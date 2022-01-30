Hafızalara kazınan kareler kitap oldu









15 Temmuz sonrası tüm hukuk kuralları altüst edilmiş, Anayasal haklar ihlal edildi ve suç olmayan fiiller geçmişe dönük suç sayıldı. Bu bağlamda:





1, 576,000 kişi hakkında silahlı terör örgütüne üyelikten soruşturma açıldı,





300, 000 kişi gözaltına alındı,





100, 000 fazla kişi tutuklandı,





234, 419 pasaport iptal edildi,





37,00'den fazla kadın tutuklandı ve 864'den fazla bebek siyasi tutsak anneleriyle birlikte cezaevinde,gökyüzüne,ağaca ve toprağa hasret bir şekilde büyümek zorunda kaldı.





AST yaşanan bu hak ihlallerini ,159 adet fotoğraf ile kayıt altına alıp tarihe not düştü.





Fotoğraflar İle Hak ihlalleri kitabı son 10 yılda Türkiye'de hak ihlallerine uğrayan her kesimden insan hikayelerini anlatıyor.





Kitapta:

108 gün işkence gören ve gördüğü işkenceler nedeniyle 30 kilo kaybeden Zabit Kişi’den





Bomba imha uzmanı olarak görev yaparken 5 Şubat 2009’da elinde bomba patlayan, %98 engelli raporu olduğu halde "terör örgütüne üyelikten" ceza alan Bilal Konakçı’ya,





Yeni Doğum yapmış Hacer Hanım'ı tutuklamak için(ByLock kullanmak suçlaması nedeniyle) hastane odasının kapısında nöbet tutan polise kadar bir çok hak ihlalini fotoğraf ve hikayesi ile birlikte görebileceksiniz.





Aktivist, gazeteci, öğretmen, dizaynır ve hak savunucularından oluşan 10 kişilik bir ekibin emek verdiği kitap, başta süreçte vefat eden 1036 OHAL ve KHK mağduru ve aileleri olmak üzere, şiddete, tecavüze ve hak ihlallerine uğrayan tüm dünyadaki mağdur ve masumlara ithaf edildi.





Tarihe not düşen bu anlamlı kitaba kağıt baskı ve e-book şeklinde ulaşılabiliyor:





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