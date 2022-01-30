Samanyolu Haber /Spor / Fiorentinalı yıldız için Galatasaray iddiası /30 Ocak 2022 20:19

Fiorentinalı yıldız için Galatasaray iddiası

İtalyan kulübü Fiorentina'da forma giyen Şilili orta saha oyuncusu Erick Pulgar'ın transferi için en güçlü adayın Galatasaray olduğunu iddia edildi.

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Spor Toto Süper Lig ekibi Galatasaray, ara transfer döneminde hareketli günler geçiriyor.

Ünlü İtalyan gazeteci Di Marzio, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Galatasaray Kulübü'nün, Şilili orta saha oyuncusu Erick Pulgar'ın transferi için en güçlü aday olduğunu iddia etti.

28 yaşındaki orta saha oyuncusunun İtalyan kulübü Fiorentina'dan ayrılabileceğini belirten Di Marzio, Pulgar ile ilgilenen diğer takımın Fransa Ligi ekibi Marsilya olduğunu ileri sürdü.

Şilili orta saha oyuncusunun, bu sezon Fiorentina'da sadece 8 maçta forma imkanı bulduğu kaydedildi.
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