Samanyolu Haber /Dünya / Haftalık izni üçe çıkardılar, verimlilik %40 arttı /04 Kasım 2019 13:13

Haftalık izni üçe çıkardılar, verimlilik %40 arttı

Microsoft’un Japonya şubesi bir ay boyunca çalışanlarına haftada 3 gün izin verdi. Şirketin denemesinin sonunda verimlilik yaklaşık yüzde 40 arttı.

SHABER3.COM

Teknoloji devi Microsoft, uzun mesai saatleri ve aşırı çalışmaya bağlı yaşanan ölümlerle bilinen Japonya’da farklı bir verimlilik testini hayata geçirdi.

Şirket, ekip üzerindeki etkiyi incelemek için çalışanlarına üç günlük hafta sonu izni verdi. Ağustos ayında başlatılan, daha iyi bir iş ve hayat dengesi sunmayı hedefleyen ‘meydan okuma’ boyunca şirketin 2300 çalışanı cuma günleri izin yaptı. Sadece dört gün çalışılacağından toplantılar da kısa kesildi ya da sanal olarak gerçekleştirildi. Deneme bir ay boyunca sürdü.

Bu sürenin sonunda oldukça tatmin edici sonuçlar kaydedildi.

Çalışanların yüzde 25.4'ü daha az ekstra izin istediği görülürken, bu süreçte elektrik kullanımı yüzde 23.1 azaldı ve yazıcılar yüzde 58.7 daha az kullanıldı. Bunlar şirketin ‘kâr’ hanesine yazıldı.

100 ÇALIŞANDAN 92'Sİ MUTLU

Denemenin çalışanlar için de olumlu bir sonucu oldu. Çalışanların yüzde 92.1’i dört günlük mesaiyi daha çok sevdiklerini belirtirken, verimlilik yüzde 39.9 oranında arttı.

Kaydedilen bu sonuçların ardından benzer bir denemenin önümüzdeki yaz tekrarlanması planlanıyor.

Denemeye Japon kamuoyundan farklı tepkiler geldi. Kimi sosyal medya kullanıcıları “Umarım patronum bunu görüyordur” temennisinde bulunurken, kimileri de “Microsoft zaten birinci sınıf çalışanlara sahip, eminim bu işi üç günde de hallederler” yorumunu yaptı.

Bir kesim ise bu tarz bir mesainin her iş için geçerli olamayacağını savundu.

Japonya, dünya genelinde çalışma saatlerinin en uzun olduğu ülkelerden biri. Ayrıca Japonlar diğer ülkelerdeki çalışanlara kıyasla çok daha az ücretli izin alıyor. 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Haftalık izni üçe çıkardılar, verimlilik %40 arttı Sonraki Haber >>

Biz nasıl devlete ihanet edebiliriz?

Biz nasıl devlete ihanet edebiliriz?

İsrail polisi, Filistinli genci plastik mermi ile böyle vurdu!

İsrail polisi, Filistinli genci plastik mermi ile böyle vurdu!

İtalya liginde taraftarlardan ırkçı tezahürat

İtalya liginde taraftarlardan ırkçı tezahürat

Polis, belediye başkanını kapıdan içeri almadı!

Polis, belediye başkanını kapıdan içeri almadı!

İşte Tenkil’in kurbanları

İşte Tenkil’in kurbanları

Cenk Tosun'un oynadığı maçta dehşet!

Cenk Tosun'un oynadığı maçta dehşet!

F-35 savaş uçağını teslim alan Hollanda'da ilginç görüntüler

F-35 savaş uçağını teslim alan Hollanda'da ilginç görüntüler

Vatikan'da heyecanlı dakikalar

Vatikan'da heyecanlı dakikalar

Bu ancak sadece Venezuela'da olur

Bu ancak sadece Venezuela'da olur

Trafikte yapılmaması gereken kusurlu hareketlerden biri

Trafikte yapılmaması gereken kusurlu hareketlerden biri
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:27:38