Samanyolu Haber /Gündem / Hafter güçleri vanaları kapattı, petrol fiyatları yükseldi /21 Ocak 2020 09:57

Hafter güçleri vanaları kapattı, petrol fiyatları yükseldi

Brent petrolününün varili, gün içinde 66 dolar seviyesini gördükten sonra 65.44 dolarda seyrediyor. Brent petrol fiyatının 9 Ocak’tan bu yana en yüksek seviyede olduğu bildiriliyor.

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Libya’nın doğusunu kontrol eden Libya Ulusal Ordusu Komutanı Halife Hafter'e bağlı güçlerin Trablusa merkezli Ulusal Mutabakat Hükümeti’nin elindeki büyük petrol sahalarını ablukaya alması ve bir boru hattının kapatılması sonucu dünyada petrol fiyatlarında büyük yükseliş yaşanıyor.

Reuters’in haberine göre, Brent petrolününün varili, gün içinde 66 dolar seviyesini gördükten sonra 65.44 dolarda seyrediyor. Brent petrol fiyatının 9 Ocak’tan bu yana en yüksek seviyede olduğu bildiriliyor.

Hafter'in kontrol ettiği alanların içinde günlük 1,2 milyon varil petrol üreten ülkenin petrol sahaları bulunuyor. Berlin'de dün Libya konulu konferansı başladığında petrol ihracatının yapıldığı limanlar ve bir boru hattı, Hafter'e bağlı savaşçılar tarafından kapatıldı. Trablus'taki Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne bağlı çalışan Libya Ulusal Petrol Şirketi, iki büyük petrol tesisinde üretim kısıtlamasına gideceğini ve bunun günlük 800 bin varillik petrol üretimini etkileyeceğini açıkladı. Konferansta süresiz ateşkes için sunduğu taleplerin karşılanmasını bekleyen Hafter, savaşçılarının bu adımıyla uluslararası pazara petrol akışına engel olabileceğini göstermiş oldu.

Libya ulusal petrol şirketinin, iki büyük petrol tesisinde üretim kısıtlamasına gideceğini açıklamasıyla Libya’dan petrol ithalatı kesintiye uğrarken, Ulusal Mutabakat Hükümeti’nin en büyük gelir kaynağı da darbe yemiş oldu
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