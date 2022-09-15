'Hakan Fidan Suriye'ye gitti' iddiası

Türkiye ile Suriye devleti arasında, istihbarat servisleri üzerinden yürütülen görüşmelerde yeni bir aşamaya geçildiği iddia ediliyor. Buna göre, MİT Başkanı Hakan Fidan, Suriye'ye giderek oradaki mevkidaşıyla yüz yüze görüştü.





Gazete Pencere'den Nuray Babacan'ın "Fidan Suriye’de mevkidaşıyla göçmenleri görüştü" başlıklı haberinde, "seçim sürecinde iktidar ittifakını zorlaması beklenen göçmen meselesini çözüme ulaştırmak amacıyla Fidan'ın Suriye'deki mevkidaşıyla yüz yüze bir görüşme gerçekleştirdiği" belirtildi.





Suriye tarafının şartı

Habere göre, Fidan'ın Suriyeli mevkidaşıyla gerçekleştirdiği görüşmede göçmenlerin dönüşünü kolaylaştıracak birtakım konularda düzenlemeler konuşuldu. Babacan, Suriye tarafının, müzakere için Suriye topraklarındaki Türk askerlerinin evlerine dönmesini şart koyduğunu aktardı.





Hakan Fidan ile Suriye İstihbarat Başkanı Ali Memlük, geçtiğimiz ağustos ayında Rusya’nın başkenti Moskova’da, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un da katılımıyla ilk kez yüz yüze görüşmüştü.





Ne olmuştu?

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Suriye'ye operasyon mesajlarından vazgeçmezken, diplomasi alanında ise Esad ile temas gündemi çok konuşulmuştu. Erdoğan ile Esad'ın Özbekistan'da görüşeceği iddia edilmiş, iddialar Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu tarafından yalanlanmıştı.





Öte yandan ise Erdoğan'ın kurmaylarından AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Suriye ile siyasi temasa yeşil ışık yakarak, "Şam ile ilişkiler direkt hale gelebilir, seviyesi de yükselebilir" ifadelerini kullanmıştı. Ayrıca Erdoğan, Soçi dönüşü yaptığı açıklamalarda, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye'de çözüm için Esad'ı işaret ettiğini söylemiş, "Bizim Suriye'nin topraklarında gözümüz yok" demişti.





Bununla birlikte Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde yeni askeri harekat için hazırlık yapması bağlamında söz konusu bölgede yeni askeri faaliyetlerin başlamasına izin verilmemesi gerektiğini söylemişti.



