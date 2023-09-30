Hakan Fidan tebliğ etti: 9 yeni büyükelçi atandı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 9 başkent için yeni büyükelçilik görevlerini tebliğ etti.



Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Bakan Fidan, Türkiye’nin dış temsilciliklerinde büyükelçilik yapacak isimlere telefonla yeni görevlerini bildirdi.



Buna göre atamalar şöyle:



Erkan Özoral, Bratislava Büyükelçiliği,



Burhan Köroğlu, Nuakşot Büyükelçiliği,



Ahmet Demirok, Aşkabat Büyükelçiliği,



Cem Işık, Minsk Büyükelçiliği,



Emrullah İşler, Riyad Büyükelçiliği,



Can İncesu, Librevil Büyükelçiliği,



Tunca Özçuhadar, Montevideo Büyükelçiliği,



Mehmet Küçüksakallı, Asmara Büyükelçiliği,



Fatih Ulusoy, Üsküp Büyükelçiliği.