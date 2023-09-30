Ekrem İmamoğlu’ndan İstanbul için yağış uyarısı

Sözcü'de yer alan habere göre Meteoroloji, valilik ve belediye, kentte beklenen kuvvetli yağış konusunda art arda uyarılar yapıyor.



İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Afet Koordinasyon Merkezi’nde (AKOM) bilgilendirme açıklaması yaptı.



“BİR YILLIK YAĞIŞI O BÖLGELER 3 GÜNDE OLMUŞ OLACAK”



Yağışların özellikle Avrupa yakasında Arnavutköy, Başakşehir ve Çatalca ilçelerinde gerçekleştiğini belirten İmamoğlu, vatandaşları uyararak şunları söyledi:



– “Saat 21.00-22.00 civarında İstanbul'da etkili bir yağış süreci başlayacak. Bölgesel olarak 100 kiloyu aşacak bir yağış miktarına ulaşabilme ihtimali yüksek. Metrekareye 100 kilogram yağış derken; örneğin İstanbul'un bazı ilçelerinde son iki yağışta yağan yağmurun üstüne böyle bir yağış daha aldığı takdirde, normalde ortalama bir yılda alacağı yağışı o bölgeler 3 günde almış olacak.



“5000'İNDEN FAZLA PERSONEL, 2043 ARAÇ SAHADA OLACAK”



– Şu an itibariyle İBB ekiplerimiz 5000'in üzerinde kişiyle, alarm zaman dilimi içerisinde sahada olacaklar. Toplamda araç ve iş makinesi sayımız 2043 olacak. Tüm ekiplerimizle hazırlıklı bir biçimde süreci takip ediyor olacağız.



“ACİL BİR DURUM OLMADIKÇA EVDEN ÇIKMAYIN”



– Sizleri bu akşamınızı saat 21.00-22.00 itibariyle mümkün olduğu kadar tedbirli olmaya, acil bir durumunuz yoksa araçla dışarı çıkmamaya ve eğer geçmişte bir kısım deneyimleriniz var ise bu anlamda tedbirlerinizi almaya davet ediyorum. Özellikle iş yeri sahiplerini uyarmak istiyorum. Belli noktalarda iş yerlerinde mesai olabilir. Bu mesaiyi yapan kişilerin azami dikkat etmesi, bizim bu akşamı en az sıkıntı ile geçirmemize sebep olacaktır. Sokaklarda, caddelerde bulunan canlarla ilgili de arkadaşlarımızın gerekli tedbirleri aldıklarını da ifade edeyim.



“ÇOK ACIMASIZ VE YANLIŞ”



– Bu tür anları, ne yazık ki bir hizmetin sunulmasından öte bazen bir karalama fırsatı, açık arama yarışına dönüştürürken, kendilerini de sefil ve mahcup edecek paylaşımlar veya görüntüler şekliyle vatandaşlarımıza aktarmalarını çok yanlış ve acımasız buluyorum.



“4.5 YILDA HİÇ OLMADIĞI KADAR ALTYAPI YATIRIMI YAPTIK”



– Bunları bu tür afet anlarında konuşmayız, başka zamanlarda anlatırız ama vatandaşlarımızın da başka zamanda bazen ilgisi azalabiliyor bu tür konulara. 4.5 yıl içerisinde İBB, hiç olmadığı kadar, özellikle kusurlu altyapıya, sıkıntılı altyapıya, sel ve su baskınlarının yaşandığı bölgelere yoğun yatırımlar yapmışlardır.



“SADECE SON İKİ GÜNDE BARAJLAR 7 MİLYON METREKÜPE YAKIN SU TOPLADI”



– İnşallah sadece bereketi konuştuğumuz, barajlarımızın dolduğunu konuştuğumuz bir akşam yaşarız. Şu son iki günde 7 milyon metreküpe yakın bir suyu barajlarımız toplamış durumda. Bunun büyük bir bölümünün de özellikle Avrupa yakasında olmuş olması da bizim için çok çok sevindirici.”



İSTANBUL VALİSİ DE UYARDI



İstanbul Valisi Davut Gül, meteorolojik uyarılar doğrultusunda il genelinde kuvvetli yağış beklendiğini bildirdi.



Vali Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “İstanbul’da tahmin edilen meteorolojik uyarılarla uyumlu olarak devam eden yağışların başta Boğaz çevresi ve civarı olmak üzere il genelinde kuvvetli olması bekleniyor” ifadelerine yer verdi.



Gül, yağışların yarın sabah saatlerinden itibaren etkisini artırarak kuvvetli olacağının tahmin edildiğini bildirdi.