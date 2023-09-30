Galatasaray’ın müthiş serisi Ankaragücü karşısında da devam etti

Sözcü'de yer alan habere göre Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında Galatasaray, sahasında MKE Ankaragücü’nü konuk etti. RAMS Park’tan oynanan karşılaşmayı Galatasaray 2-1 kazandı.

Bu galibiyetle Galatasaray puanını 19’a yükseltirken, Ankaragücü 6 puanda kaldı.





Galatasaray’a galibiyeti getiren golleri 56. dakikada Wilfried Zaha ve 69. dakikada Hayrullah Bilazer kendi kalesine kaydetti. Ankaragücü’nün golü 48. dakikada Renaldo Cephas’tan geldi. Galatasaray’ın sezon başında kadrosuna kattığı Wilfried Zaha, sarı-kırmızılı formayla ilk 11’de çıktığı ilk maçında golle tanıştı.Ankaragücü kalecisi Bahadır Han Güngördü, yaptığı 12 kurtarışla farklı mağlubiyeti önledi.Galatasaray, Süper Lig’de üst üste 6. galibiyetini alarak maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Galatasaray’ın resmi maçlardaki yenilmezlik serisi de 20 maça çıktı.Son yenilgisini geçen sezonun 32. haftasındaki derbide Beşiktaş karşısında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 6 lig mücadelesini (Biri Hatayspor’a karşı 3-0 hükmen) kazandı. Galatasaray, bu sezon da Süper Lig’de 7, UEFA Şampiyonlar Ligi elemesinde 6 ve grup aşamasında 1 olmak üzere çıktığı 14 maçta 11 galibiyet, 3 beraberlik yaşadı.İlk yarıda birçok pozisyona giren Galatasaray, Ankaragücü kalecisi Bahadır Han Güngördü’yü geçmeyi başaramadı. Bahadır Han Güngördü, yaptığı kurtarışlarla takımının soyunma odasına golsüz beraberlikle girmesini sağladı.Ankaragücü, ikinci yarının hemen başında öne geçmeyi başardı. Efkan Bekiroğlu’nun pasıyla topla buluşan Renaldo Cephas, önündeki boş alandan hızla ilerleyerek ceza alanına girdi ve sol çaprazdan yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı Fernando Muslera’ın yanından uzak köşede ağlarla buluşturmayı başardı.Yediği golden sonra baskısını arttıran Galatasaray ataklarına tek başına direnen Bahadır Han Güngördü duvarını Wilfried Zaha aştı. Angelino’nun pasıyla ceza alanında topla buluşan Wilfried Zaha’nın, şık bir hareketle dönerek sol çaprazdan yakın köşeye yaptığı sert ve düzgün vuruşta meşin yuvarlak Bahadır Han Güngördü’nün sağından üst köşede ağlarla buluştu.Bu golle beraberliği yakalayan Galatasaray, Video Yardımcı Hakem (VAR) incelemesi sonrası öne geçti. Sacha Boey’un ceza alanında sağ çaprazdan içeri gönderdiği pasında, Bahadır Han Güngördü’yü geçen topu Hayrullah Bilazer çizgi üzerinde müdahalede bulundu. Yapılan VAR kontrolü sonrasında topun çizgiyi geçtiği belirlendi ve Galatasaray öne geçti.Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Galatasaray, karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.Galatasaray’ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, Ankaragücü maçında kaleci Bahadır Han Güngördü’yü geçemedi. Icardi böylece ilk 11’de çıktığı 14. maçını gol atamadan tamamlamış oldu.Mauro Icardi, daha önce ilk 11’de çıktığı 13 maçta fileleri havalandırma başarısı göstererek Burak Yılmaz’a ait rekoru kırmıştı.