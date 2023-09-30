Nöbetçiler oluşumu kuran Bilal Erdoğan: Teyakkuzda olmak zorundayız

Bold Medya'da yer alan habere göre AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan, AKP teşkilatlarının çeşitli kademelerinde daha önce görev almış ancak şu anda aktif görevi olmayanlardan oluşan “Nöbetçiler” topluluğunun ilk toplantısında teyakkuzda olunması yönünde mesajlar verdi.





Son dönemde sık sık siyasi mesajlar veren Bilal Erdoğan, dikkat çekici bir adım atarak, AKP teşkilatlarında daha önce görev alan ancak şu an herhangi bir görevi bulunmayanlardan oluşan “Nöbetçiler” topluluğunu bir araya getirdi. “Nöbetçiler” topluluğu, ilk toplantısını İstanbul Bahçelievler’de “İstanbul Buluşmaları” adıyla gerçekleştirdi. Toplantıya, AKP İstanbul Milletvekili Büşra Peker, Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, “Nöbetçiler” topluluğu başkanı Taha Ayhan, Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir ve çok sayıda AKP ilçe başkanı da katıldı.





Etkinlikte konuşma yapan Bilal Erdoğan “Keşke 15 Temmuz meselesinde milletçe hepimiz aynı safta yer alsaydık. Çünkü bu bizim için bir varoluş meselesiydi. Ama bakın daha yeni Antalya’da olan meseleyi görüyorsunuz. Yani maalesef bir tarafta 15 Temmuz darbesi başarılı olsaydı isteyenler var” dedi.





“Hala 15 Temmuz çizgilerinde bir kamplaşmayı görüyoruz” diyen Erdoğan, “Onun için nöbette olunması önemli. Onun için teyakkuzda olmak zorundayız. Onun için bu vatanı, bu vatanın düşmanlarıyla iş birliği içinde olanlara bırakmama kararlılığını 15 Temmuz günü akşamı olduğu gibi aynen korumak zorundayız” diye konuştu.





AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın dünürü Orhan Uzuner de kurduğu silahlı grupla gündeme gelmişti. 2017’de kurduğu “Kardeş Kal Türkiye” adlı grubun ilk toplantısında konuşan Uzuner’in, “Liderimiz Cumhurbaşkanı Erdoğan etrafında kenetlendik. Gerektiği zaman kullanacağımız silah var” dediği ortaya çıkmıştı. Gruptakilere insansız hava aracı-drone eğitimi verildiği belirtiliyor.